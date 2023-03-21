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Киноафиша Новости Второй сезон сериала «Шершни» удерживает максимальный рейтинг на Rotten Tomatoes

Второй сезон сериала «Шершни» удерживает максимальный рейтинг на Rotten Tomatoes

21 марта 2023 16:14
Второй сезон сериала «Шершни» удерживает максимальный рейтинг на Rotten Tomatoes

По мнению критиков, продолжение шоу ни в чем не уступает своему предшественнику.

Второй сезон сериала «Шершни» имеет 100% одобрения кинокритиков на агрегаторе Rotten Tomatoes на основе 21 рецензии. По мнению журналистов, продолжение сериала не уступает первому сезону по напряженности и зрелищности. Хотя его динамика периодически спадает, на помощь приходит выдающаяся актерская игра главных исполнителей.

Например, обозреватель Моника Мари Соррилья из Inverse написала:

«Продолжение «Шершней» раскрывает гротескные тайны, заданные в первом сезоне, что возводит второй сезон на новый уровень по сравнению с его шумным предшественником».

Кристен Болдуин из Entertainment Weekly также похвалила второй сезон, но высказала опасения по поводу того, что в будущем история может пойти в неверном направлении:

«В обеих временных линиях герои продолжают мчаться вперед в поисках выхода. Их путешествие остается захватывающим, хотя можно заметить несколько тревожных признаков того, что сценаристы не совсем уверены, где находится их истинный пункт назначения».

Гвен Игнат из TheWrap отметила уникальную способность создателей «Шершней» управляться с огромным количеством ярких персонажей:

«Другое шоу могло бы рухнуть под тяжестью такого количества персонажей и сюжетных линий. Но эта головокружительная история поднимается даже выше за счет потрясающей игры актерского состава».

Первый сезон «Шершней» также имеет 100% критиков на Rotten Tomatoes на основе 74 рецензий. Рядовые зрители оценили первый сезон в 80%.

Фото: Showtime
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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