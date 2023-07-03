Все без ума от «Зимородка»: 7 интересных фактов о нашумевшем турецком сериале

Самый просматриваемый сериал на телеканале и в интернете

Показ «Зимородка» стартовал 23 сентября 2022 года на канале Star TV. После первого эпизода канал на YouTube вырос сразу же на 10 миллионов, каждая серия притягивала все больше зрителей, а рейтинги обогнали даже такой хит, как «Постучись в мою дверь». Несмотря на то что проект выходил под самый конец года, он возглавил многие чарты 2022-го. Google опубликовал информацию о том, что «Зимородок» пользователи искали чаще, чем другие сериалы на территории Турции. На YouTube проект вошел в ТОП-10 самых просматриваемых, а на телевидении его превосходство доказал отчет сервиса TIAK, в котором турецкая драма оказалась на первом месте по количеству просмотров. А если верить аналитике сайта The WIT!, то «Зимородок» занял шестое место в списке самых популярных сериалов 2022 года. Шоу обогнало «Дом Дракона» и «Мандалорца», но уступил «Уэнсдэй», «Очень странным делам» и «Эйфории». До финального эпизода первого сезона проект оставался самым просматриваемым сериалом по пятницам на телеканале Star TV, а его рейтинги обошли даже «Основание: Осман».

«Зимородок» смотрят уже в 40 странах

Через месяц после премьеры сериал был представлен на международном рынке телевизионного и цифрового контента, который ежегодно проходит в Каннах. Для продажи в другие страны проекту дали альтернативное название Golden Boy («Золотой мальчик»), а для трансляции в Кыргызстане его переименовали в «Силу любви». Сейчас сериал продан как минимум в 40 стран, среди которых Румыния, Чили, Испания, Греция, Узбекистан, Ирак, Венгрия, Индия, Литва, Южная Африка и многие другие. Более того, в плане международной дистрибуции «Зимородок» тоже вошел в историю. После того как несколько телеканалов на территории Швеции и Финляндии приобрели его для трансляции, «Зимородок» стал первым в истории турецким сериалом, который был продан скандинавским странам. Все это делает его мировым хитом, и вряд ли он на этом остановится. К завершению подошел лишь первый сезон, а съемки второго скоро стартуют. Если рейтинги новых эпизодов так же взлетят, то исчезнут остатки скептицизма по поводу турецких сериалов и «Зимородок» сможет захватить новые территории.

Реальная история в основе сюжета

У турецких сериалов не самая завидная репутация, их давно причислили к бесконечным мыльным операм для скучающих домохозяек. Так что же сделало «Зимородок» уникальным и интересным даже для европейских зрителей? Скорее всего, универсальная история, которую вместе с героями может «прожить» практически любой зритель, вне зависимости от его менталитета и места обитания. Дело в том, что в основе сериала лежат итоги практики психотерапевта Гюльсерен Будайджиоглу. Она множество лет занимается терапией, благодаря которой может очень четко рисовать психологические портреты и проблемы, с которыми сталкивается большинство из нас.

Гюльсерен давно уже перекладывает реальные истории своих пациентов в художественные книги. Естественно, она меняет имена, места действий и множество деталей, чтобы никто не догадался, какие реальные личности обращались к ней за помощью. По словам Гюльсерен, сами пациенты зачастую не узнают себя в книгах, а одна семья, напротив, знала, что она пишет о них историю, и была только рада. Хотя психотерапевт-писательница многое меняет ради защиты пациентов, она всегда сохраняет саму суть истории, которая может быть полезна широкой аудитории. В «Зимородке» центральной проблемой служат последствия неправильного взаимодействия родителей и детей. Через красивую историю, разворачивающуюся на берегу моря, поднимаются такие серьезные темы, как тирания, подавление истинных желаний детей, а также способность работать над романтическими отношениями, несмотря на любые трудности.

Самые любопытные фанаты уже нашли реальных героев

О том, что история отчасти создана благодаря запискам психотерапевта, было известно с самого начала. Но фанатам не давало покоя, кто же из турецких богачей обратился за помощью к Гюльсерен. Проведя собственное расследование, общественность пришла к выводу, что прототипом семьи Корхан послужила семья Алтынбаш, владеющая очень успешным ювелирным бизнесом. Зрители нашли множество сходств у двух династий, начиная с города Газиантеп и заканчивая составом семей. А поскольку представители сериала никак не стали это комментировать, диванные детективы лишь убедились в своей правоте. Тем временем Гюльсерен сама немного приоткрыла завесу тайны, сообщив, что в реальности история началась с тех девушек, с которых списаны героини Суна и Сейран. Затем присоединился прототип Ферита и его семья.

Российские зрители не остались равнодушны

Популярность проекта не осталась в прошлом году, смело перейдя в 2023-й и найдя своего зрителя в России. Точнее, огромное количество зрителей. Согласно «Индексу Кинопоиск Pro», в марте «Зимородок» занял 11-е место среди самых интересующих зрителей сериалов. Уже в мае он перешел на 4-е место, а в июне поднялся на еще одну строчку. Совсем недавно онлайн-кинотеатр Иви в своих социальных сетях сообщил, что «Зимородок» занял третье место среди самых просматриваемых сериалов по итогам мая. На момент написания этой статьи можно увидеть его на втором месте в «ТОП-10 недели», он уступает разве что ориджиналсу Иви «Райцентр» .

Второй сезон не за горами

Изначально сериал не планировался как долгоиграющий. Было определено точное количество эпизодов, но популярность истории не дала создателям завершить ее в срок. Стремительный рост интереса сменился небольшим застоем, поскольку зрители начали замечать как сценаристы ходят по кругу. Однако несколько крутых сюжетных поворотов и определение дальнейшей судьбы полюбившихся героев возобновил интерес аудитории. Первый сезон закончился шокирующе, но второй может выйти уже в конце этого года или начале следующего. Скорее всего, уже 15 августа начнутся съемки новых эпизодов в Антепе и никакого временного скачка в сюжете не будет. Также Гюльсерен опровергла слух о том, что Ферит покончит с собой. Психотерапевт сообщила, что пациентам помогла терапия, но не стала утверждать, что в сериале у героев все закончится хорошо. Лишь уклончиво ответила, что история продолжается и у всех персонажей есть шанс на важные изменения.

Отношения между главными героями вышли за пределы экранов

Пока одни актеры мелодрам так проникаются сюжетом, что действительно влюбляются друг в друга и создают семьи, других подозревают в изображении чувств ради продвижения проекта. Например, Ханде Эрчел и Керема Бюрсина из «Постучись в мою дверь» до сих пор обвиняют в имитации реальных чувств в рекламных целях. Главные звезды «Зимородка» Афра Сарачоглу и Мет Рамазан Демир, наоборот, всячески отрицали роман. Фанаты и журналисты без устали задавались вопросом, неужели чувства не вспыхнули, когда им приходится играть так достоверно. Но не зря никто им не верил, ведь этим летом папарацци смогли запечатлеть романтический отдых актеров на яхте в заливе Гёчек-Бинлик. Примечательно, что раньше влюбленные уже играли вместе в других проектах, но именно история «Зимородка» привела к отношениям.

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