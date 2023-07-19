Вирджиния Гарднер и ее друг прибывают к океану в отрывке из мелодрамы «До встречи на Венере»

Фильм о судьбоносной поездке в Испанию выйдет в официальный российский прокат уже завтра.

Кинокомпания «Вольга» представила отрывок из мелодрамы «До встречи на Венере».

По сюжету, активная и вечно позитивная девушка Миа (Вирджиния Гарднер) решает совершить путешествие из Америки в Испанию, чтобы отыскать свою биологическую мать. Однако она не может отправиться в такую большую поездку одна, поэтому начинает срочно искать попутчика, который сопроводил бы ее в этом судьбоносном туре. Поиски оканчиваются успехом, когда Миа встречает несговорчивого парня Кайла (Алекс Айоно), утратившего всякий интерес к жизни, и долгими уговорами убеждает его поехать с собой на другой конец Земли. Они знакомятся в момент, когда больше всего нужны друг другу, и вместе отправляются в приключение, которое навсегда изменит их жизни.

В опубликованном отрывке Миа и Кайл наслаждаются романтическим закатом на живописном берегу океана, напоминающую далекую планету Венеру.

В фильме также снялись Роб Эстес, Бернард Баллен, Исабель Серрано и другие актеры. Постановщиком картины выступил Хоакин Льямас, ранее работавший над сериалами «Земля волков» и «Я знаю, кто ты».

«До встречи на Венере» выйдет в официальный российский прокат завтра, 20 июля.