Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Реинкарнация. Новая глава" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вирджиния Гарднер и ее друг прибывают к океану в отрывке из мелодрамы «До встречи на Венере»

Вирджиния Гарднер и ее друг прибывают к океану в отрывке из мелодрамы «До встречи на Венере»

19 июля 2023 13:57
Вирджиния Гарднер и ее друг прибывают к океану в отрывке из мелодрамы «До встречи на Венере»

Фильм о судьбоносной поездке в Испанию выйдет в официальный российский прокат уже завтра.

Кинокомпания «Вольга» представила отрывок из мелодрамы «До встречи на Венере».

По сюжету, активная и вечно позитивная девушка Миа (Вирджиния Гарднер) решает совершить путешествие из Америки в Испанию, чтобы отыскать свою биологическую мать. Однако она не может отправиться в такую большую поездку одна, поэтому начинает срочно искать попутчика, который сопроводил бы ее в этом судьбоносном туре. Поиски оканчиваются успехом, когда Миа встречает несговорчивого парня Кайла (Алекс Айоно), утратившего всякий интерес к жизни, и долгими уговорами убеждает его поехать с собой на другой конец Земли. Они знакомятся в момент, когда больше всего нужны друг другу, и вместе отправляются в приключение, которое навсегда изменит их жизни.

В опубликованном отрывке Миа и Кайл наслаждаются романтическим закатом на живописном берегу океана, напоминающую далекую планету Венеру.

В фильме также снялись Роб Эстес, Бернард Баллен, Исабель Серрано и другие актеры. Постановщиком картины выступил Хоакин Льямас, ранее работавший над сериалами «Земля волков» и «Я знаю, кто ты».

«До встречи на Венере» выйдет в официальный российский прокат завтра, 20 июля.

Фото: Voltage Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Два разных, но качественных фильма: «Барби» и «Оппенгеймер» снискали признание критиков Два разных, но качественных фильма: «Барби» и «Оппенгеймер» снискали признание критиков Читать далее 20 июля 2023
Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь» Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь» Читать далее 20 июля 2023
Гики, фрики, злодеи: как изображают ученых в кино Гики, фрики, злодеи: как изображают ученых в кино Читать далее 19 июля 2023
Чему стоить поучиться у главных героинь «Великолепного века» Чему стоить поучиться у главных героинь «Великолепного века» Читать далее 19 июля 2023
Киллер Фрэнк Грилло становится участником убийственной игры в трейлере боевика «Охота на короля» Киллер Фрэнк Грилло становится участником убийственной игры в трейлере боевика «Охота на короля» Читать далее 20 июля 2023
Осторожно, много розового: 5 интересных фактов о том, как создавался фильм «Барби» Осторожно, много розового: 5 интересных фактов о том, как создавался фильм «Барби» Читать далее 18 июля 2023
Утки покидают родной пруд и попадают в город в трейлере мультфильма «Миграция» Утки покидают родной пруд и попадают в город в трейлере мультфильма «Миграция» Читать далее 19 июля 2023
Кино и сны замещают жизнь в трейлере фильма Романа Михайлова «Отпуск в октябре» Кино и сны замещают жизнь в трейлере фильма Романа Михайлова «Отпуск в октябре» Читать далее 19 июля 2023
Надменный Павел Прилучный превращается в гастарбайтера в трейлере комедии «Вася не в себе» Надменный Павел Прилучный превращается в гастарбайтера в трейлере комедии «Вася не в себе» Читать далее 20 июля 2023
Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается» Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается» Читать далее 20 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше