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Киноафиша Новости Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид»

Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид»

22 июня 2023 10:37
Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид»

Критики назвали картину «опьяняющим комедийным коктейлем», идеально подходящим для начала лета.

В сети появились рецензии на комедию «Без обид» с Дженнифер Лоуренс и Эндрю Бартом Фельдманом в главных ролях. Большинство критиков тепло приняли картину, особенно похвалив ее за отличные актерские выступления и трогательный, хоть и достаточно простой сюжет.

Так, обозреватель Tribune Кэти Уолш написала:

«Фильм предлагает легкое и хорошее времяпрепровождение, подкрепленное двумя убийственно прекрасными актерскими выступлениями и удивительно милым посылом... Этот сладкий, опьяняющий комедийный коктейль идеально подходит для начала лета».

Венлей Ма из News.com.au отметила удивительную способность картины балансировать между трогательностью и черным юмором:

«Без обид» удивительно умен и нежен. Он выполняет сложную задачу, уравновешивая в себе отвратительно смешные и до боли милые моменты».

Похожим мнением поделился и автор Deadline Тодд Маккарти:

«Фильм получился смешным и грубым, напористым и неубедительным, дерзким и неуверенным более или менее в равной степени. Исполнительница главной роли обладает всеми перечисленными качествами и, безусловно, вкладывает в персонажа всю себя, при этом сохраняя свою обольстительность».

Однако не все рецензенты отнеслись к проекту положительно. Например, Тим Грирсон из Screen International посчитал, что слабая история нивелирует все достоинства фильма:

«Серия раздражающих сюжетных поворотов и предсказуемая траектория развития действия в конечном итоге подрывают созданный Лоуренс смелый портрет женщины, жизнь которой быстро идет в никуда».

Джуд Драй из IndieWire заявила, что многие шутки картины ощущаются неестественными:

«Очевидно, что нелепые сцены должны были быть забавными. Но в основном они кажутся надуманными и появляются ни с того ни с сего, практически без попыток подготовить зрителей к внезапному взрыву эпатажности».

Средний балл «свежести» ленты на агрегаторе Rotten Tomatoes на данный момент составляет 61%. Широкая аудитория оценила фильм в 94%.

Фото: Sony Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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