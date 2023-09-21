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В российский прокат выходит семейный мультфильм «Монстр и маги синих морей»

21 сентября 2023 09:08
В российский прокат выходит семейный мультфильм «Монстр и маги синих морей»

Красочная анимационная картина о важности веры в себя.

Сегодня, 21 сентября, кинокомпания «Экспонента» выпускает в России китайский мультфильм для всей семьи «Монстр и маги синих морей», снятый режиссером Хуаном Цзяньмином («Ёжик Бобби: Колючие приключения»).

События мультика развернутся в волшебном мире, состоящем из тысячи островов, где обитают разнообразные животные. Однажды идиллическая жизнь страны нарушается появлением устрашающего Темного Монстра. Лишь один чародей осмеливается дать ему отпор, но терпит неудачу, едва не разрушив весь мир. Из-за этого он становится изгнанником и вынужден покинуть родные края. Однако он все еще не отказался от мысли все-таки сокрушить Темного Монстра и тем самым восстановить свое доброе имя. Так, главный герой вместе с поверившим в него напарником решает сломить предвзятое к нему отношение со стороны других магов, набраться мощи и вступить в решающую схватку с силами зла.

Как видно по трейлеру, фэнтезийный мир тысячи островов был создан на основе китайской культуры и архитектуры.

Цзяньмин не только выступил постановщиком мультфильма, но также написаол сценарий в соавторстве с У Сяоюй («Панда и Крош»). Хронометраж составляет 99 минут.

Фото: Daysview Animation
Елена Королева
Елена Королева
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