В прокат вышел комедийный хоррор «Мой ленивец-убийца»

Вероятность оказаться убитым ленивцем невероятно малы, но никогда не равны нулю, в пользу чего говорит появившийся вчера в российских кинотеатрах комедийный фильм ужасов «Мой ленивец-убийца».

Малобюджетная картина, снятая в стиле кино категории B, повествует о миловидной самке ленивца по кличке Альфа, которая в качестве живого талисмана становится членом женского клуба. Хозяйкой Альфы является девушка Эмили, которая при помощи своего питомца стремится стать популярной среди сверстниц. Ленивец проводит время в компании Эмили и других девушек, загорая у бассейна и ведя соцсети. Когда же зверек замечает, что против ее хозяйки плетутся интриги, он начинает убивать всех, кто себя дискредитировал.

Особого шарма и жути «Моему ленивцу-убийце» придает тот факт, что фильм был снят без применения компьютерной графики: образ очаровательного, но кровожадного животного был создан при помощи марионетки.

Режиссером выступил Мэттью Гудхью, сценарий написали Брэдли Фаулер и Кэти Лэнигэн. Главные роли сыграли Лиза Амбалаванар, Стефан Капичич, Сидни Крейвен и Оливия Руйр.

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes зрительский рейтинг фильма составляет 79%.