В прокат выходит романтическое роуд-муви «До встречи на Венере» с Вирджинией Гарднер

Сегодня, 20 июля, в российский прокат выходит американское романтическое роуд-муви «До встречи на Венере» с Вирджинией Гарднер и Алексом Айоно в главных ролях.

Главная героиня — 18-летняя сирота Миа (Гарднер), посвятившая два года поискам своей настоящей матери. Сузив свой круг кандидаток до десяти человек, она решает отправиться в путешествие по Испании, чтобы наконец узнать о своих корнях. Однако в плане девушки есть одна серьезная загвоздка: ей предстоит большое путешествие по незнакомой стране, но она совершенно не умеет водить. К счастью, Миа встречает замкнутого в себе парня Кайла (Айоно), утратившего всякий интерес к жизни после произошедшего с ним трагического инцидента, и не без труда убеждает его поехать с ней на другой конец земного шара. Герои отправляются к солнечным берегам Андалузии, где им предстоит найти ответы на свои вопросы, а также обрести смысл жизни и настоящую любовь.

По словам Гарднер зрителей ждет история о любви, помогающей пережить тяжелые времена:

«Миа — очень забавный персонаж. Она отличается от всех героинь, которых мне доводилось играть раньше. Она полна разных причуд и действительно стремится брать от жизни все, радоваться каждой секунде каждого дня. Они с Кайлом вытаскивают друг друга из уныния. Это красивая история о двух влюбленных, которые помогают друг другу пережить трудные времена».

Режиссером фильма является Хоакин Льямас, наиболее известный по детективу «Если бы ты...» и экшен-триллеру «Наши».