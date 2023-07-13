В прокат выходит мультфильм для всей семьи «Побег из страны роботов»

В новой части франшизы о медведях Бриаре и Брамбле братья отправляются на поиски своей матери, пропавшей много лет назад.

Сегодня, 13 июля, в российский прокат выходит семейный мультфильм «Побег из страны роботов».

Данная картина является новой частью китайской франшизы о приключениях косолапых братьев Бриара и Брамбла, основанной на сериале «Медведи-соседи».

По сюжету, дуэт отправляются на выставку современных технологий «Планета роботов», где внезапно сталкивается с незнакомой медведицей, подозрительно похожей на свою мать. Братья потеряли родительницу еще в детстве, когда она загадочно исчезла из их жизни, не оставив ни единого намека на то, куда и зачем отправилась. Погрузившись в размышления над тайнами своего прошлого, Бриар и Брамбл решают взяться за расследование давней пропажи матери. Очередное путешествие приводит героев к невероятным открытиям, которые переворачивают всю их жизнь, и сражениям с новым злодеем, подчинившим себе армию механических солдат.

Режиссерами ленты выступили Линь Юнчан и Шао Хэци, ранее работавшие над другими частями серии о медведях, такими как «Медведи-соседи: Зимние каникулы» и «Братья Медведи: Тайна трех миров». Сценарий написал Цуй Течжи, также принимавший участие в создании двух упомянутых мультфильмов.