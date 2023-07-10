В Москве начались съемки комедии «Омар в большом кино»

Российский онлайн-кинотеатр KION объявил о начале съемок семейной комедии «Омар в большом кино», являющейся полнометражным сиквелом хитового сериала «Омар в большом городе». Ведущие роли исполняют Омар Алибутаев, София Петрова, Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев.

Оригинальное шоу повествует о похождениях неунывающего дагестанского парня Омара (Алибутаев), отправившегося покорять Москву. Своим родственникам он заявил, что быстро стал столичным богачом, но на самом деле герой разрывается между работой таксиста и поисками «правильной» невесты. В продолжении же Омар устраивается на работу водителем в состоятельную семью и внезапно для себя оказывается няней девочки Анфисы (Петрова).

На первый взгляд Омару кажется, что ребенок живет в раю, потому что у родителей много денег, а их большой дом похож на музей и даже обладает искусственным интеллектом. Правда же в том, что семейные отношения матери (Арнтгольц) и отца (Богатырев) ребенка трещат по швам, а сама Анфиса всеми силами старается помешать их разводу. На фоне этого она постоянно проказничает, из-за чего страдает Омар. Но последнему приходится терпеть выходки несносного ребенка, поскольку ему необходим шикарный дом, чтобы перед родственниками изображать из себя миллионера. Напряженную ситуацию усугубляет уволенный гувернер семьи Валерий (Михаил Башкатов). Затаивший злобу работник замышляет коварный план, способный разрушить жизни всех вовлеченных в него людей.

В остальной актерский состав фильма вошли Олег Верещагин, Светлана Камынина и Александр Самойленко. Режиссером выступает постановщик оригинального сериала Дмитрий Грачев, пообещавший показать трогательную историю о взаимовыручке и дружбе противоположностей.

«Омар в большом кино» пока не получил точную дату выхода.