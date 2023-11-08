В Бауманке состоится специальный показ финального эпизода «Кибердеревни»

Также в рамках мероприятия пройдет беседа с создателями сериала.

«Кинопоиск» объявил, что 10 ноября в МГТУ им. Н.Э. Баумана пройдет показ заключительного эпизода сериала «Кибердеревня», после чего гости получат возможность пообщаться с создателями проекта, членами актерского состава и экспертами. Главным предметом обсуждения станет мир будущего, изображенный в сериале.

В дискуссии поучаствуют постановщик Сергей Васильев и исполнитель ведущей роли Сергей Чихачев. Компанию им составят специалисты Бауманки и Яндекса. Проведут беседу старший редактор «Кинопоиска» Олька Белик и управляющий соцсетями «Кинопоиска» Алик Кемалов.

В рамках паблик-тока будут затронуты такие темы, как:

какие из технологий, фигурирующих в «Кибердеревне», могут быть использованы в реальности;

возможно ли создание технологий, которым было бы подвластно менять погоду;

насколько осуществима колонизация Марса к 2100 году;

потенциал искусственного интеллекта и нейросетей: какова вероятность, что в будущем роботы окажутся полезны для решения глобальных человеческих проблем;

получит ли «Кибердеревня» второй сезон.

Начало мероприятия в 19:00 (гости собираются в 18:30). Адрес: Большой зал центра креативных индустрий МГТУ им. Н. Э. Баумана, Рубцовская наб., 2/18. Вход свободный, однако предварительно следует пройти регистрацию.

Напомним, комедийно-фантастический сериал «Кибердеревня» повествует о фермере Николае, который пытается спасти свое располагающееся на Марсе хозяйство от гигантской корпорации. Действие разворачивается в 2100 году. На «Кинопоиске» заключительный эпизод станет доступен 11 ноября.