Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моя ужасная сестра 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В Бауманке состоится специальный показ финального эпизода «Кибердеревни»

В Бауманке состоится специальный показ финального эпизода «Кибердеревни»

8 ноября 2023 16:43
В Бауманке состоится специальный показ финального эпизода «Кибердеревни»

Также в рамках мероприятия пройдет беседа с создателями сериала.

«Кинопоиск» объявил, что 10 ноября в МГТУ им. Н.Э. Баумана пройдет показ заключительного эпизода сериала «Кибердеревня», после чего гости получат возможность пообщаться с создателями проекта, членами актерского состава и экспертами. Главным предметом обсуждения станет мир будущего, изображенный в сериале.

В дискуссии поучаствуют постановщик Сергей Васильев и исполнитель ведущей роли Сергей Чихачев. Компанию им составят специалисты Бауманки и Яндекса. Проведут беседу старший редактор «Кинопоиска» Олька Белик и управляющий соцсетями «Кинопоиска» Алик Кемалов.

В Бауманке состоится специальный показ финального эпизода «Кибердеревни»

В рамках паблик-тока будут затронуты такие темы, как:

  • какие из технологий, фигурирующих в «Кибердеревне», могут быть использованы в реальности;
  • возможно ли создание технологий, которым было бы подвластно менять погоду;
  • насколько осуществима колонизация Марса к 2100 году;
  • потенциал искусственного интеллекта и нейросетей: какова вероятность, что в будущем роботы окажутся полезны для решения глобальных человеческих проблем;
  • получит ли «Кибердеревня» второй сезон.

Начало мероприятия в 19:00 (гости собираются в 18:30). Адрес: Большой зал центра креативных индустрий МГТУ им. Н. Э. Баумана, Рубцовская наб., 2/18. Вход свободный, однако предварительно следует пройти регистрацию.

Напомним, комедийно-фантастический сериал «Кибердеревня» повествует о фермере Николае, который пытается спасти свое располагающееся на Марсе хозяйство от гигантской корпорации. Действие разворачивается в 2100 году. На «Кинопоиске» заключительный эпизод станет доступен 11 ноября.

Фото: «Кинопоиск»
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Вы не поверите: как сейчас выглядят 12 актеров, от которых все были без ума Вы не поверите: как сейчас выглядят 12 актеров, от которых все были без ума Читать далее 7 ноября 2023
Бри Ларсон вступает в эпичную битву в финальном трейлере «Капитана Марвел 2» Бри Ларсон вступает в эпичную битву в финальном трейлере «Капитана Марвел 2» Читать далее 7 ноября 2023
Жители многоэтажки обсуждают свои проблемы в трейлере ситкома «Внутренняя мимперия» Жители многоэтажки обсуждают свои проблемы в трейлере ситкома «Внутренняя мимперия» Читать далее 7 ноября 2023
Девушка попадает в дьявольский монастырь в трейлере хоррора «Заклятие. Зарождение зла» Девушка попадает в дьявольский монастырь в трейлере хоррора «Заклятие. Зарождение зла» Читать далее 8 ноября 2023
Кино не хуже: 5 успешных книжных экранизаций 2023 года Кино не хуже: 5 успешных книжных экранизаций 2023 года Читать далее 8 ноября 2023
Шпион Гари Олдман выслеживает ненадежных агентов в трейлере третьего сезона «Медленных лошадей» Шпион Гари Олдман выслеживает ненадежных агентов в трейлере третьего сезона «Медленных лошадей» Читать далее 8 ноября 2023
Брутальный Алан Ричсон защищает своих товарищей в трейлере второго сезона «Джека Ричера» Брутальный Алан Ричсон защищает своих товарищей в трейлере второго сезона «Джека Ричера» Читать далее 8 ноября 2023
Нью-Йорк замерзает до смерти в трейлере «Охотников за привидениями: Ледяная империя» Нью-Йорк замерзает до смерти в трейлере «Охотников за привидениями: Ледяная империя» Читать далее 8 ноября 2023
Marvel вновь разочаровывает: появились отзывы о «Капитане Марвел 2» Marvel вновь разочаровывает: появились отзывы о «Капитане Марвел 2» Читать далее 9 ноября 2023
Энгаури Райс осваивается в новой школе в трейлере мюзикла «Дрянные девчонки» Энгаури Райс осваивается в новой школе в трейлере мюзикла «Дрянные девчонки» Читать далее 9 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше