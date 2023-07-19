Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свинка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Утки покидают родной пруд и попадают в город в трейлере мультфильма «Миграция»

Утки покидают родной пруд и попадают в город в трейлере мультфильма «Миграция»

19 июля 2023 10:15
Утки покидают родной пруд и попадают в город в трейлере мультфильма «Миграция»

Анимационная картина от создателей «Зверопоя» и «Белого лотоса» выйдет в декабре.

Студия Illumination представила трейлер своего нового анимационного фильма «Миграция».

В центре сюжета — родители утиного семейства Мак и Пэм, живущие у озера посреди живописного леса. Мак считает эти края идеальным местом для жизни и не хочет ничего менять, в то время как Пэм давно устала от однообразия и загорелась желанием повидать мир. Они ссорятся друг с другом, но в конце концов жене все же удается убедить упертого мужа отправиться в зимнюю миграцию на тропическую Ямайку вместе с их детьми Дэксом и Гвен. Однако все планы семьи идут наперекосяк, когда утки по ошибке прилетают в полный опасностей человеческий мегаполис. Теперь героям преодолеть несколько серьезных препятствий, отделяющих их от теплых краев.

Режиссерами картины выступают Гайло Хомси, ранее работавший над дилогией «Зверопой», и Бенжамин Реннер, наиболее известный по мультфильму «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя», который был удостоен номинации на «Оскар». Сценарий написал создатель популярного шоу «Белый лотос» и лауреат «Эмми» Майк Уайт.

Премьера «Миграции» состоится 22 декабря.

Фото: Illumination
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается» Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается» Читать далее 20 июля 2023
Кино и сны замещают жизнь в трейлере фильма Романа Михайлова «Отпуск в октябре» Кино и сны замещают жизнь в трейлере фильма Романа Михайлова «Отпуск в октябре» Читать далее 19 июля 2023
Киллер Фрэнк Грилло становится участником убийственной игры в трейлере боевика «Охота на короля» Киллер Фрэнк Грилло становится участником убийственной игры в трейлере боевика «Охота на короля» Читать далее 20 июля 2023
Чему стоить поучиться у главных героинь «Великолепного века» Чему стоить поучиться у главных героинь «Великолепного века» Читать далее 19 июля 2023
Надменный Павел Прилучный превращается в гастарбайтера в трейлере комедии «Вася не в себе» Надменный Павел Прилучный превращается в гастарбайтера в трейлере комедии «Вася не в себе» Читать далее 20 июля 2023
Два разных, но качественных фильма: «Барби» и «Оппенгеймер» снискали признание критиков Два разных, но качественных фильма: «Барби» и «Оппенгеймер» снискали признание критиков Читать далее 20 июля 2023
Осторожно, много розового: 5 интересных фактов о том, как создавался фильм «Барби» Осторожно, много розового: 5 интересных фактов о том, как создавался фильм «Барби» Читать далее 18 июля 2023
Утки покидают родной пруд и попадают в город в трейлере мультфильма «Миграция» Утки покидают родной пруд и попадают в город в трейлере мультфильма «Миграция» Читать далее 19 июля 2023
Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь» Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь» Читать далее 20 июля 2023
Гики, фрики, злодеи: как изображают ученых в кино Гики, фрики, злодеи: как изображают ученых в кино Читать далее 19 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше