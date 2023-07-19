Утки покидают родной пруд и попадают в город в трейлере мультфильма «Миграция»

Студия Illumination представила трейлер своего нового анимационного фильма «Миграция».

В центре сюжета — родители утиного семейства Мак и Пэм, живущие у озера посреди живописного леса. Мак считает эти края идеальным местом для жизни и не хочет ничего менять, в то время как Пэм давно устала от однообразия и загорелась желанием повидать мир. Они ссорятся друг с другом, но в конце концов жене все же удается убедить упертого мужа отправиться в зимнюю миграцию на тропическую Ямайку вместе с их детьми Дэксом и Гвен. Однако все планы семьи идут наперекосяк, когда утки по ошибке прилетают в полный опасностей человеческий мегаполис. Теперь героям преодолеть несколько серьезных препятствий, отделяющих их от теплых краев.

Режиссерами картины выступают Гайло Хомси, ранее работавший над дилогией «Зверопой», и Бенжамин Реннер, наиболее известный по мультфильму «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя», который был удостоен номинации на «Оскар». Сценарий написал создатель популярного шоу «Белый лотос» и лауреат «Эмми» Майк Уайт.

Премьера «Миграции» состоится 22 декабря.