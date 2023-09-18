Убийства на рабочем месте: вышел трейлер шведского комедийного хоррора «Конференция»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер шведского комедийного слэшера «Конференция», повествующем о группе госслужащих, столкнувшихся с серийным убийцей в маске. Представленный ролик не сильно информативен в плане сюжета, но в нем передан общий тон фильма и показаны убийства.

Повествование вращается вокруг команды муниципальных служащих, вынужденных отправиться за город на специальную конференцию по сплочению и формированию личного состава. Однако обыкновенный рабочий тренинг превращается в настоящий кошмар наяву. Участники конференции оказываются жертвами загадочного маньяка в жуткой маске. Он открывает на них охоту и поочередно убивает. Чтобы выжить, персоналу прежде всего необходимо найти друг с другом общий язык и действовать заодно.

Режиссером ленты выступил Патрик Эклунд, номинированный на премию «Оскар» за короткометражный игровой фильм «Вместо абракадабры» (2008). Также в его фильмографии значится мини-сериал «Договорняк» (2022) и драмеди «Мерцание» (2012). Сценарий написал Томас Молдстад («Астрал: Потомство»). Ведущие роли сыграли Ева Меландер, Катя Винтер и Адам Ландрен.

«Конференция» выйдет на Netflix в пятницу, 13 октября.