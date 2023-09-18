Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Убийства на рабочем месте: вышел трейлер шведского комедийного хоррора «Конференция»

Убийства на рабочем месте: вышел трейлер шведского комедийного хоррора «Конференция»

18 сентября 2023 13:28
Убийства на рабочем месте: вышел трейлер шведского комедийного хоррора «Конференция»

Фильм о группе госслужащих, столкнувшихся с маньяком.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер шведского комедийного слэшера «Конференция», повествующем о группе госслужащих, столкнувшихся с серийным убийцей в маске. Представленный ролик не сильно информативен в плане сюжета, но в нем передан общий тон фильма и показаны убийства.

Повествование вращается вокруг команды муниципальных служащих, вынужденных отправиться за город на специальную конференцию по сплочению и формированию личного состава. Однако обыкновенный рабочий тренинг превращается в настоящий кошмар наяву. Участники конференции оказываются жертвами загадочного маньяка в жуткой маске. Он открывает на них охоту и поочередно убивает. Чтобы выжить, персоналу прежде всего необходимо найти друг с другом общий язык и действовать заодно.

Режиссером ленты выступил Патрик Эклунд, номинированный на премию «Оскар» за короткометражный игровой фильм «Вместо абракадабры» (2008). Также в его фильмографии значится мини-сериал «Договорняк» (2022) и драмеди «Мерцание» (2012). Сценарий написал Томас Молдстад («Астрал: Потомство»). Ведущие роли сыграли Ева Меландер, Катя Винтер и Адам Ландрен.

«Конференция» выйдет на Netflix в пятницу, 13 октября.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Школа, я не скучаю: Киноафиша приглашает на премьеру сериала «Плакса»  Школа, я не скучаю: Киноафиша приглашает на премьеру сериала «Плакса» Читать далее 18 сентября 2023
Питер Динклэйдж заводит интрижку с Марисой Томей в трейлере ромкома «Иди ко мне, детка» Питер Динклэйдж заводит интрижку с Марисой Томей в трейлере ромкома «Иди ко мне, детка» Читать далее 19 сентября 2023
«Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты «Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты Читать далее 16 сентября 2023
Главные краши 2023 года: что мы знаем об актерах из «Ван-Пис» Главные краши 2023 года: что мы знаем об актерах из «Ван-Пис» Читать далее 17 сентября 2023
Ингрид Олеринская беременеет и спасает рыбу в трейлере комедийного сериала «Ира» Ингрид Олеринская беременеет и спасает рыбу в трейлере комедийного сериала «Ира» Читать далее 19 сентября 2023
Новый фильм от ученицы Александра Сокурова: вышел трейлер картины «Клетка ищет птицу» Новый фильм от ученицы Александра Сокурова: вышел трейлер картины «Клетка ищет птицу» Читать далее 15 сентября 2023
История культового отеля «Континенталь»: рассказываем все, что вам нужно знать перед просмотром сериала-приквела «Джона Уика» История культового отеля «Континенталь»: рассказываем все, что вам нужно знать перед просмотром сериала-приквела «Джона Уика» Читать далее 18 сентября 2023
Любовь Александра Метёлкина и Ксения Трейстер творит чудеса в трейлере фильма «Летучий корабль» Любовь Александра Метёлкина и Ксения Трейстер творит чудеса в трейлере фильма «Летучий корабль» Читать далее 19 сентября 2023
5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов  5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов Читать далее 16 сентября 2023
Николас Кейдж открывает охоту на бизонов в трейлере вестерна «В поисках зверя» Николас Кейдж открывает охоту на бизонов в трейлере вестерна «В поисках зверя» Читать далее 19 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше