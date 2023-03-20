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Киноафиша Новости Турция профинансирует анимационный фильм Тимура Бекмамбетова о Ходже Насреддине

Турция профинансирует анимационный фильм Тимура Бекмамбетова о Ходже Насреддине

20 марта 2023 17:02
Турция профинансирует анимационный фильм Тимура Бекмамбетова о Ходже Насреддине

Ранее картину о герое арабского и азиатского фольклора поддержали Узбекистан и Казахстан.

По информации Deadline, анимационный фильм Тимура Бекмамбетова, посвященный герою ближневосточного и азиатского фольклора Ходже Насреддине, заручился поддержкой турецких спонсоров. Студия Бекмамбетова Bazelevs подписала соглашение с продюсерской компанией Yeni Dusler Animation, занимающейся производством контента для национального общественного телевидения Турции.

В фольклорных произведениях Насреддин описывается как странствующий философ и шутник, который постоянно попадает в нелепые ситуации, но в конечном итоге выходит из них победителем благодаря своему остроумию, мудрости и юмору. Он является героем тысяч народных сказок Ближнего Востока и Азии, самые ранние из которых относятся к XIII веку.

Мультфильм разрабатывается на английском языке. Он станет первым анимационным режиссерским проектом в карьере Бекмамбетова. Премьера картины намечена на 2024 год. Актеры озвучения будут объявлены позже. По плану Бекмамбетова, в будущем мультфильм будет расширен до целой вселенной, в которую войдут анимационное шоу, графический роман и проект в виртуальной реальности.

Турция стала третьей страной, присоединившейся к разработке проекта. Ранее мультфильм также был проспонсирован представителями Узбекистана и Казахстана через Национальное агентство кинематографии и студию «Казахфильм» соответственно. К концу года Бекмамбетов надеется привлечь к работе над картиной представителей Китая и других арабских стран.

Согласно договору, в каждой стране, участвующей в разработке ленты, Bazelevs обязывается открыть анимационную школу, где будут обучаться профессиональные актеры и аниматоры. Первое такое заведение уже было открыто в Узбекистане. Его первые 30 выпускников задействованы в производстве фильма о Насреддине.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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