Тимур Батрутдинов сыграет злодея в продолжении «Счастливых вместе»

Интересно, что в оригинальном сериале Батрутдинов появился в образе одного из друзей Светы.

Анонсированное в июле продолжение ситкома «Счастливы вместе» под названием «Букины» уже находится на стадии съемок. Ранее стало известно, что членов заглавной семьи вновь сыграют звезды оригинального шоу, а теперь канал ТНТ объявил, что главного антагониста в новых сериях исполнит звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов.

Примечательно, что ранее Батрутдинов воплотил отрицательных персонажей в сериалах «Бедный олигарх» и «Мендельсон». В интервью Ura.ru комик тоже обратил на это внимание, в шутку извинившись перед Букиными за своего героя. По словам актера, он сыграет «гаденыша с гаденьким лицом». Также известно, что персонаж Батрутдинова будет стриптизером.

Также Батрутдинов отметил, что «Букины» по настроению и «геометрии кадра» будут непохожи на «Счастливы вместе», поскольку по прошествии лет эти герои обладают «выпуклыми характерами».

В «Букиных» Гена и Даша, наконец вырастив детей, наслаждаются беззаботной жизнью, однако их покой прерывает визит Ромы и Светы, у которых уже есть собственные семьи и дети. Теперь Букиных уже не пятеро, включая Барона, а гораздо больше.