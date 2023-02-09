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Киноафиша Новости Тест: есть ли в тебе сталкерский потенциал?

Тест: есть ли в тебе сталкерский потенциал?

9 февраля 2023 14:00
Тест: есть ли в тебе сталкерский потенциал?

Выясняем, далеко ли тебе до мастерства Джо Голдберга.

Главный киношный сталкер последних лет наконец-то возвращается на Netflix! Теперь он живет в Лондоне, учит детишек литературе в университете и, как истинный профессор, носит твидовые пиджаки, вязаные свитера и жилетки. Но в его случае однажды сталкер – всегда сталкер, так что он по-прежнему одержим своей последней жертвой Мэриэнн. А пока Джо носится по Лондону в попытках все-таки побороть своих демонов, мы попытаемся ответить себе и тебе, живет ли такой же психопат в нас самих.

Алена Попова
Алена Попова
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