Тест: есть ли в тебе сталкерский потенциал?

Главный киношный сталкер последних лет наконец-то возвращается на Netflix! Теперь он живет в Лондоне, учит детишек литературе в университете и, как истинный профессор, носит твидовые пиджаки, вязаные свитера и жилетки. Но в его случае однажды сталкер – всегда сталкер, так что он по-прежнему одержим своей последней жертвой Мэриэнн. А пока Джо носится по Лондону в попытках все-таки побороть своих демонов, мы попытаемся ответить себе и тебе, живет ли такой же психопат в нас самих.