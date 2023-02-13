Тест: в стиле какого романтического фильма устроить свидание на 14 февраля?

Самый романтичный день в году наступает 14 февраля. Каждая влюбленная пара старается сделать этот момент самым запоминающимся. Влюбленные готовят друг другу подарки, устраивают свидания и клянутся в любви. Из-за избытка эмоций иногда сложно придумать, как провести этот день, тем более если вы уже давно вместе и сходили на множество свиданий. По этому случаю мы подготовили для вас тест, ответив на который вы сможете выбрать для себя досуг на 14 февраля. Воссоздайте свидание в стиле культовой романтической мелодрамы или комедии!