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Киноафиша Новости Тест: в стиле какого романтического фильма устроить свидание на 14 февраля?

Тест: в стиле какого романтического фильма устроить свидание на 14 февраля?

13 февраля 2023 14:18
Тест: в стиле какого романтического фильма устроить свидание на 14 февраля?

Устройте себе и своей второй половинке самое запоминающееся свидание, как в кино.

Самый романтичный день в году наступает 14 февраля. Каждая влюбленная пара старается сделать этот момент самым запоминающимся. Влюбленные готовят друг другу подарки, устраивают свидания и клянутся в любви. Из-за избытка эмоций иногда сложно придумать, как провести этот день, тем более если вы уже давно вместе и сходили на множество свиданий. По этому случаю мы подготовили для вас тест, ответив на который вы сможете выбрать для себя досуг на 14 февраля. Воссоздайте свидание в стиле культовой романтической мелодрамы или комедии!

Мария Зайцева
Мария Зайцева
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