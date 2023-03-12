Тест: угадай оскароносный фильм по описанию

Ежегодная церемония вручения «Оскар» — одно из главных событий в мире кино, неизменно находящееся в центре внимания как заядлых киноманов, так и тех, кто кино не особо интересуется. И, несмотря на то что порой выбор членов Американской киноакадемии вызывает недоумение, а сами победители через год-два благополучно канут в Лету, все-таки в большинстве случае главный приз «Оскара» забирают действительно знаковые картины, не теряющие своей популярности и спустя годы. Проверь, сможешь ли ты угадать по описанию фильмы, в свое время получившие «Оскар»!