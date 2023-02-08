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Киноафиша Новости Тест: угадай, какие цитаты принадлежат Раневской

Тест: угадай, какие цитаты принадлежат Раневской

8 февраля 2023 13:00
Тест: угадай, какие цитаты принадлежат Раневской

«Муля, не нервируй меня!» — эту фразу героини Фаины Георгиевны из фильма «Подкидыш» хоть раз в жизни слышали даже те, кто сам фильм никогда не видел. А сможешь ли ты угадать цитаты, принадлежащие самой актрисе?

Фаину Раневскую любят не только за ее яркие роли в кино, но и за не менее запоминающиеся остроумные высказывания, многие из которых успели стать афоризмами. 8 февраля на стриминговой платформе KION состоится премьера биографического сериала «Раневская», который расскажет о том, как юная Фанни Фельдман из Таганрога стала легендарной артисткой, известной всему СССР. Сериал охватывает период с 1915 года, когда Фаина Георгиевна сбежала в Москву за мечтой, до 1978 года, когда актриса снялась в телеспектакле «Дальше — тишина…». А перед просмотром сериала рекомендуем освежить память и пройти наш тест на знание цитат Фаины Раневской.

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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