Тест: кто ты из «Содержанок»?

«Содержанки» – сериал о деньгах, власти, похоти и всех вытекающих из этого последствиях. Он стал настоящей революцией, приоткрыв завесу тайны жизни богемы и большого бизнеса, и завоевал множество поклонников. Зрители с нетерпением ждали новые сезоны и следили за переплетениями судеб героев. Недавно стало известно, что любимый сериал не закончился на третьем сезоне и вскоре поклонники смогут увидеть продолжение. В честь премьеры 4 сезона предлагаем узнать, каким героем вы бы могли стать в «Содержанках».