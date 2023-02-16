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Киноафиша Новости Тест: кто ты из «Содержанок»?

Тест: кто ты из «Содержанок»?

16 февраля 2023 11:30
Тест: кто ты из «Содержанок»?

Истинная содержанка или темная лошадка?

«Содержанки» – сериал о деньгах, власти, похоти и всех вытекающих из этого последствиях. Он стал настоящей революцией, приоткрыв завесу тайны жизни богемы и большого бизнеса, и завоевал множество поклонников. Зрители с нетерпением ждали новые сезоны и следили за переплетениями судеб героев. Недавно стало известно, что любимый сериал не закончился на третьем сезоне и вскоре поклонники смогут увидеть продолжение. В честь премьеры 4 сезона предлагаем узнать, каким героем вы бы могли стать в «Содержанках».

Алина Маркина
Алина Маркина
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