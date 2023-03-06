Создательница «Шершней» планирует завершить сериал пятым сезоном

Создатели сериала «Шершни» Эшли Лайл и Барт Никерсон планируют завершить шоу пятым сезоном. Об этом кинематографисты рассказали в новом интервью для Entertainment Weekly.

Сериал повествует о женской школьной команде по футболу, пережившей авиакатастрофу. Оказавшись посреди диких лесов Онтарио, героини начинают медленно дичать. Со временем они разделяются на кланы и превращаются в жестоких каннибалов. Действие разворачивается сразу в двух временных линиях: в 1990-х, когда футболистки всеми силами выживают в дикой местности, и через много лет после спасения, в современности, когда повзрослевшие героини пытаются скрыть от общественности ужасающие подробности того, что произошло с ними в лесах.

По словам Лайл, команда с самого начала планировала разбить историю на пять сезонов и в настоящее время все еще движется в этом направлении. Она также призналась, что не видит смысла продолжать «Шершней» дальше пятого сезона:

«Я думаю, что есть шоу, которые могут длиться вечно. Но когда ваша история по формату настолько вписывается в сериальный формат и посвящена жизням этих персонажей, вы хотите прийти к удовлетворительному финалу, а не просто бесконечно тянуть повествование. «Шершни» — это не один из тех проектов, которые можно развивать в любом направлении».

Кроме того, Лайл отметила, что, несмотря на столь конкретные планы, у создателей проекта все еще есть пространство для добавления в шоу новых элементов.

Второй сезон «Шершней» стартует 24 марта.