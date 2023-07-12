Сногсшибательный и захватывающий: появились первые отзывы о фильме «Оппенгеймер»

Критики назвали картину по-настоящему устрашающим зрелищем и похвалили его актеров за великолепные выступления.

В сети появились первые отзывы о биографическом фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Критики посмотрели картину на премьере в Париже и поделились впечатлениями в социальных сетях.

Подавляющее большинство обозревателей осталось в восторге от ленты и назвало ее сногсшибательным торжеством стиля, дополненным отличными актерскими выступлениями. Например, заместитель редактора Total Film Мэтт Мэйтам (@mattmaytum) написал:

«Оппенгеймер ошеломил меня. Это грандиозное масштабное исследование исторической личности, великолепно сыгранной Киллианом Мерфи. Эпическая историческая драма, снятая с присущим Нолану чувством напряжения и структуры. Звуковое оформление потрясающе, визуальные эффекты замечательны. Вау!»

Автор Associated Press Линдси Бар (@ldbahr) также удостоила похвалы исполнителей второго плана:

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал поистине впечатляющим достижением благодаря правдивому отражению реальных событий, изобретательному повествованию и тонкой актерской игре Киллиана Мерфи, Эмили Блант, Роберта Дауни — младшего, Мэтта Дэймона и многих других артистов, некоторые из которых появляются в фильме лишь на одну сцену».

Джонатан Дин Джонатан Дин (@JonathanDean_) из Sunday Times заявил, что лента способна потрясти аудиторию:

«Полностью поглощен «Оппенгеймером» — плотным, напряженным фильмом, посвященным не столько атомной бомбе, сколько тому, что мы обречены. Счастливого лета! Мерфи хорош, но он бы ни за что не справился с задачей без отличной поддержи в лице Мэтта Дэймона, Роберта Дауни — младшего и Олдена Эренрайка, которые даже привнесли немного юмора в картину. Дерзкая, изобретательная, сложная лента, способная потрясти аудиторию».

Бильге Эбири (@BilgeEbiri) также написал, что зрителей ждет невероятное и устрашающее зрелище:

«Оппенгеймером» невероятен. Еще одно слово, которое приходит на ум, — устрашающ. Это постоянно развивающаяся, безумно подробная, запутанная историческая драма, которая все разрастается, и разрастается, и разрастается до тех пор, пока Нолан не обрушивает ее самым удивительным и сокрушительным образом».

Наконец, Эльза Кесласси (@ElsaKeslassy) отметила, что увиденное еще долго будоражило умы гостей премьерного показа:

«Явным признаком того, что французским зрителям понравился «Оппенгеймер», является тот факт, что после окончания фильма они еще долго стояли у кинотеатра и обсуждали его».

«Оппенгеймер» выйдет в мировой прокат 21 июля.