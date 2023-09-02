Сияй словно звезда дорам: тайные секреты красоты корейских актрис

Корейские дорамы неожиданно громко ворвались в мировой кинематограф и буквально с первого взгляда влюбили в себя зрителей из разных стран. Они бьют все рекорды по просмотрам и оценкам аудитории в Америке, Европе и, конечно, в России. У актеров и актрис дорам в нашей стране есть собственные фан-клубы и даже подражатели. Это неудивительно, ведь внешность и харизма айдолов заставляет усомниться в законах природы и поверить в эликсир вечной молодости! Их кожа без всякого грима сияет здоровьем и свежестью, а многие актрисы умудряются в 40 лет выглядеть не старше, чем 18-летние девчонки.

Если ты смотрела хоть одну популярную дораму или встречала подборки фотографий корейских звезд в интернете, то ты наверняка задавалась вопросом: как им это удается? Секрет не в «особых азиатских генах» и, уж конечно, не в пластических операциях. Все знаменитые кореянки признаются в интервью, что их красота и молодость — результат внимания к себе и каждодневного повторения традиционных восточных ритуалов. К счастью, мы живем в современном мире, и найти нужные инструменты для ухода за собой может каждая женщина… Нужно только знать, где искать!

Падающая звезда , 2022

Совет героини: Иди к своей цели маленькими шагами, но каждый день Средство: Мультифункциональная спрей-сыворотка White Truffle First Spray Serum от фирмы d`Alba

Восток, как известно, – дело тонкое. Здесь никто не спешит, даже если дедлайны поджимают, а небо буквально падает на голову. Трудолюбие, усидчивость и стремление к идеалу веками остаются отличительными чертами корейского менталитета – как в работе, так и в заботе о себе. По таким правилам живет и героиня дорамы «Падающая звезда» – одаренная пиарщица О Хан-бель, вынужденная скрываться в тени своего нанимателя – самовлюбленного знаменитого артиста. Однако героиня не отчаивается и даже под завалами работы не забывает о том, что она – в первую очередь, женщина. Да, она не может позволить себе жизнь селебрити с дорогими спа-процедурами, но каждый день она уделяет хотя бы несколько минут себе любимой. Неудивительно, что в конце концов капризная звезда по уши влюбляется в свою помощницу!

Мораль этой истории проста: занятость и усталость – не повод, чтобы не быть красивой! Заведи несколько полезных привычек: пятиминутная разминка между выполненными заданиями, свежий фрукт на завтрак, нанесение на кожу уходового средства в любую свободную минуту. Такие ритуалы не повлияют на твой плотный график, но очень скоро принесут плоды. Кстати, при выборе подходящего средства обрати внимание на мультифункциональную спрей-сыворотку бренда d`Alba. Это не только продукт премиального качества по доступной цене, но и простой способ привести кожу лица в порядок.

Специалисты объединили дары природы с современными технологиями: экстракт итальянского белого трюфеля, ниацинамиды, семена чиа, комплекс натуральных масел. Средство увлажняет, питает и наполняет энергией уставшую кожу, дарит ей сияние и свежесть, а при регулярном применении заметно замедляет процесс старения. Только помни, что регулярность здесь – ключевой момент! Посмотри на актрису Ли Сон-ген, исполняющую главную роль в этой дораме: в свои 33 года она выглядит на 20. Разумеется, такого результата не достичь за пару применений. Спрей-сыворотку удобно брать с собой и наносить не только утром после тонера, но и в течение всего дня, для поддержания эффекта.

История девятихвостого лиса , 2020

Совет героини: Доверься магии природы

«История девятихвостого лиса» — это своего рода корейская версия «Сумерек». Здесь есть и мистика, и обращение к древним легендам, и загадка, и, конечно, любовь. Знаменитая корейская актриса Чо Бо-а (которой, кстати, на момент съемок было уже 29 лет!) играет юную журналистку, верящую в потусторонние силы и мечтающую встретиться с ними лицом к лицу. Однажды ей подворачивается такой шанс: она знакомится с полубогом из восточной мифологии – лисом-оборотнем кумихо – и, конечно, в него влюбляется.

Обрати внимание на внешность актрисы! Чо Бо-а органично смотрится в загадочном мрачном лесу в традиционных корейских одеяниях и с минимумом косметики на лице. Отличная иллюстрация к мировому тренду на естественность! Как и ее героиня, звезда сериала не боится довериться силам природы и поверить в свою внутреннюю магию. Вот и еще один совет от мудрых кореянок: в следующий раз, когда тебе захочется заштукатурить кожу тональным кремом, лучше улыбнись своей естественной красоте в зеркале и подкрепи ее полезным натуральным средством.

Для этой цели идеально подойдет двухэтапный крем с экстрактом белого трюфеля от бренда d`Alba. Это почти магическое зелье, которое ты сама можешь смешать в подходящих именно тебе пропорциях. В одной баночке умещаются ультралегкая гель-сыворотка для увлажнения и успокоения кожи и насыщенный крем для питания и борьбы с возрастными изменениями. Если твоя кожа склонна к жирному блеску, возьми больше сыворотки, а если ты больше переживаешь из-за сухости, покраснений и мимических морщинок, поднажми на крем. Вот увидишь: через какое-то время тональник и вовсе тебе не понадобится!

Совет героини: Улыбнись и выйди на улицу

Романтические комедии — главный конек дорам! Любовь, позитив, много ярких красок, солнца и, конечно, улыбок – вот, что точно украсит любую женщину, будь то мировая знаменитость или скромная «пацанка». Здесь актриса Пак По-ён представляет разом и тех, и других. Она играет роль девчонки-неудачницы с необычной суперсилой. Девушка может поднимать огромные тяжести и побеждать в драке даже мускулистых мужчин. Но это не значит, что ей не хочется иногда почувствовать себя хрупкой и женственной! Когда героиня влюбляется, она решает во что бы то ни стало заполучить объект своей страсти, даже если для этого ей придется закинуть его на плечо и унести…

Разумеется, это художественный вымысел, и повторять такой трюк в реальности не стоит. Но кое-чему у силачки До Бон-сун точно стоит поучиться! В первую очередь, умению смеяться и легко относиться к жизненным неурядицам. Ничто так не старит женщину, как измученное выражение лица. И ничто так не украшает ее, как расслабленное «курортное» настроение! Хитрость в том, что лето можно носить с собой в кармане, даже если на календаре давно сентябрь или февраль. Для этого нужно как можно меньше сидеть у экрана и использовать каждую свободную минуту для прогулок. Это поможет не только поднять настроение, но и разогнать кровь, постепенно справиться с лишними килограммами, улучшить цвет лица и застать как можно больше редких солнечных часов даже в нашей унылой средней полосе.

Только не забудь перед прогулкой позаботиться о своей коже! Ветер и ультрафиолет, помимо пользы, могут наносить и некоторый вред. Солнцезащитный тон-ап крем от d'Alba не только защитит лицо от вредного воздействия солнечных лучей, но и поможет осветлить и выровнять тон кожи. Его можно использовать в любой сезон в качестве универсальной базы под макияж. SPF-фактор защиты 50+ отлично подойдет как для жаркого отпуска, так и для осеннего ланча с коллегами в парке. А гидролизованная гиалуроновая кислота сохранит кожу увлажненной, сияющей и отдохнувшей в течение всего дня.

Любовь приходит с неба , 2019

Совет героини: Не бойся пробовать новое

Еще одна излюбленная тема корейских сериалов — столкновение разных культур, эпох, традиций и жизненных взглядов. «Любовь приходит с неба» — это глубокая и трогательная драма о романе избалованной богатой наследницы из Южной Кореи и ее полной противоположности, принципиального дисциплинированного северокорейского солдата. Девушка терпит крушение на параплане над чужой землей и оказывается в крайне непривычных и даже опасных обстоятельствах, однако именно здесь она неожиданно находит свое счастье.

Эта история учит нас почаще снимать шторы со своих убеждений и протирать устоявшиеся привычки от пыли. То же самое можно сказать и об уходе за собой. Если предыдущие 10 лет ты посещала один и тот же «удобный» фитнес-клуб возле работы, то почему бы именно сейчас не попробовать новый вид спорта или не записаться на танцы? Если ты всегда боролась с морщинами с помощью бабушкиного рецепта или стандартного жирного крема, то почему бы не довериться современным технологиям? Возможно, именно этих обновлений тебе не хватает для достижения нужного результата!

Взять хотя бы актрису Сон Е-джин из вышеупомянутой дорамы. Сейчас ей 41 год, но на вид ей сложно дать больше 30. В своих интервью женщина признается, что всегда комбинирует народные средства (вроде долек огурца на глаза) с дарами цивилизации, а также любит путешествовать и узнавать новое. Отличный способ поэкспериментировать прямо сейчас — купить в дополнение к крему антивозрастной стик-бальзам d`Alba. Новый удобный формат нанесения средства может изменить твои представления об уходе за лицом! Используй его на финальном этапе ухода и результат тебя поразит. Бальзам отлично ложится именно на те места, где он необходим, осветляя тусклую кожу, глубоко увлажняя и питая ее изнутри. Экстракт белого трюфеля, витамины Е и С, коллаген и комплекс из 8 натуральных масел борются с морщинками и дарят лицу естественное сияние.

Императрица Ки , 2013

Совет героини: Используй опыт предыдущих поколений

Какая же может быть дорама без обращения к истории? «Императрица Ки» — один из очень красивых и добротно снятых костюмных корейских сериалов. Сюжет разворачивается вокруг простой девушки, которой суждено стать супругой монгольского правителя и возглавить огромную империю. Будущую императрицу играет 35-летняя на тот момент актриса Ха Джи-вон. Так как речь идет о конкретном историческом периоде и реальном персонаже, о ярком современном мейк-апе можно забыть. Женщина справляется с ролью с помощью собственной красоты и обаяния. Тем не менее, ее героиня предстает перед зрителями по-настоящему величественной, прекрасной и ухоженной.

Как ей это удается? Ответ прост: как и настоящая Ки, актриса обращается к старинным таинствам восточной культуры. Одно из них — традиционный китайский массаж гуаша, который издревле использовали для избавления от негативной энергии и улучшения притока крови. В те времена специальный керамический скребок для такой процедуры делался мастерами по индивидуальному заказу и стоил столько, что его могли позволить себе лишь очень богатые и влиятельные люди.

Но сегодня почувствовать себя императрицей может любая женщина! Отличный вариант такого массажера Slim Fit Ceramic Guasha производит премиальный косметический бренд d`Alba. Как и в старину, каждый прибор создается вручную из белой глины, которая неоднократно закаляется при высоких температурах. Компактный и легкий массажер имеет целых 7 зон с разными рельефами, которые по-разному влияют на организм. Его можно использовать как профессионально, так и самостоятельно в домашних условиях. Переоценить пользу такого приспособления невозможно: он помогает разогнать лимфу, снять мышечную усталость и отеки во всем теле, улучшить цвет кожи, скорректировать контуры лица и тела, точечно воздействовать на все проблемные зоны. Всего одно приобретение – и у тебя дома целый массажный кабинет!

Согласись, все эти советы довольно просты и не требуют ни огромных трат, ни особенных усилий. Постарайся постепенно вводить в свою жизнь полезные привычки и ритуалы, которые используют кореянки, — например, по вечерам за просмотром увлекательных дорам. И через какое-то время ты наверняка будешь выглядеть ничуть не хуже любимых корейских актрис!