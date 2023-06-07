Сигурни Уивер берет под крыло осиротевшую внучку в трейлере «Потерянных цветов Элис Харт»

Видеосервис Amazon Prime Video выпустил дебютный трейлер многосерийной драмы с Сигурни Уивер и Алисией Дебнем-Кери «Потерянные цветы Элис Харт». Это экранизация одноименного бестселлера австралийской писательницы Холли Рингленд. В представленном ролике оглашена официальная дата премьеры сериала — первые три эпизода станут доступны на стриминге с 4 августа.

В центре сюжета — Элис Харт (Дебнем-Кери), осиротевшая в раннем детстве. После смерти родителей ее забирает на воспитание бабушка Джун (Уивер), проживающая на цветочной ферме. Повзрослев, Элис узнает много неприятных фактов о прошлом своей семьи, поэтому она сбегает с фермы и в дальнейшем пытается справиться с детскими травмами. Повествование разворачивается на фоне живописной природы, а сама история охватывает многолетний период. Эмоциональная развязка для героини начинается, когда ей приходится бороться за свою жизнь и жизнь любимого человека.

Шоураннером проекта выступает Сара Ламберт («Агнцы божьи», «Доктор Блейк»), а режиссурой всех эпизодов занимался Глендин Айвин («История семьи Блум», «Плач»). В остальной актерский состав вошли Фрэнки Адамс, Леа Пурселл, Ашер Кедди, Себастьян Сурита, Шарина Клэнтон, Тильда Кобэм-Херви, Чарли Викерз, Алила Браун и Александр Инглэнд.