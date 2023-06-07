Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Разбой" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сигурни Уивер берет под крыло осиротевшую внучку в трейлере «Потерянных цветов Элис Харт»

Сигурни Уивер берет под крыло осиротевшую внучку в трейлере «Потерянных цветов Элис Харт»

7 июня 2023 14:38
Сигурни Уивер берет под крыло осиротевшую внучку в трейлере «Потерянных цветов Элис Харт»

Экранизация одноименного бестселлера выйдет этим летом на Amazon.

Видеосервис Amazon Prime Video выпустил дебютный трейлер многосерийной драмы с Сигурни Уивер и Алисией Дебнем-Кери «Потерянные цветы Элис Харт». Это экранизация одноименного бестселлера австралийской писательницы Холли Рингленд. В представленном ролике оглашена официальная дата премьеры сериала — первые три эпизода станут доступны на стриминге с 4 августа.

В центре сюжета — Элис Харт (Дебнем-Кери), осиротевшая в раннем детстве. После смерти родителей ее забирает на воспитание бабушка Джун (Уивер), проживающая на цветочной ферме. Повзрослев, Элис узнает много неприятных фактов о прошлом своей семьи, поэтому она сбегает с фермы и в дальнейшем пытается справиться с детскими травмами. Повествование разворачивается на фоне живописной природы, а сама история охватывает многолетний период. Эмоциональная развязка для героини начинается, когда ей приходится бороться за свою жизнь и жизнь любимого человека.

Шоураннером проекта выступает Сара Ламберт («Агнцы божьи», «Доктор Блейк»), а режиссурой всех эпизодов занимался Глендин Айвин («История семьи Блум», «Плач»). В остальной актерский состав вошли Фрэнки Адамс, Леа Пурселл, Ашер Кедди, Себастьян Сурита, Шарина Клэнтон, Тильда Кобэм-Херви, Чарли Викерз, Алила Браун и Александр Инглэнд.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились Читать далее 7 июня 2023
Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4» Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4» Читать далее 8 июня 2023
От «Мартина Идена» до «Снегиря»: 8 новых фильмов по мотивам книгам От «Мартина Идена» до «Снегиря»: 8 новых фильмов по мотивам книгам Читать далее 8 июня 2023
Появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай» Появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай» Читать далее 6 июня 2023
Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Читать далее 6 июня 2023
Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров Читать далее 8 июня 2023
Устрашающий Николас Кейдж берет в заложники водителя в трейлере триллера «Схватка с дьяволом» Устрашающий Николас Кейдж берет в заложники водителя в трейлере триллера «Схватка с дьяволом» Читать далее 7 июня 2023
Роботы сражаются за судьбу Земли в финальном трейлере «Трансформеров: Восхождение Звероботов» Роботы сражаются за судьбу Земли в финальном трейлере «Трансформеров: Восхождение Звероботов» Читать далее 7 июня 2023
Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький» Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький» Читать далее 8 июня 2023
Российская спортивная драма «Легенда о самбо» получила дату премьеры и первый тизер Российская спортивная драма «Легенда о самбо» получила дату премьеры и первый тизер Читать далее 7 июня 2023
Related video