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Киноафиша Новости Шпионский сериал «Тегеран» продлен на третий сезон, к актерскому составу присоединился Хью Лори

Шпионский сериал «Тегеран» продлен на третий сезон, к актерскому составу присоединился Хью Лори

9 февраля 2023 16:57
Шпионский сериал «Тегеран» продлен на третий сезон, к актерскому составу присоединился Хью Лори

Британский актер сыграет инспектора по ядерной программе.

Шпионский сериал стрим-сервиса Apple TV+ «Тегеран» получил официальное продление на третий сезон. Вместе с этим выяснилось, что к актерскому составу следующей главы шоу присоединился британец Хью Лори. По данным Variety, звезда «Доктора Хауса» сыграет Эрика Питерсона, инспектора по ядерной программе Южной Африки.

Сериал повествкет о Тамаре Рабинян (Нив Султан), агенте-хакере Моссада, которая под прикрытием прибывает на опасную миссию в Тегеран. Ее задача — помочь вывести из строя местную ПВО, чтобы Израиль смог уничтожить ядерный реактор Ирана. План героини проваливается, так что она вынуждена импровизировать. В прошлом сезоне она стала изгоем и переживала потерю близких и союзников. В следующем же сезоне Тамара попытается найти способ заново обрести себя и вернуть поддержку Моссада — только так она сможет выжить.

К знакомым ролям вернутся также Шон Тоуб и Шила Омми, а в числе новичков каста, помимо Лори, фигурируют Сэссон Габаи, Бахар Парс и Феникс Раэй. Создателями шоу выступают Моше Зондер, Маор Кон и Дана Эден, а режиссером значится постановщик прошлых сезонов Даниэль Сыркин.

Первый сезон «Тегерана» вышел на Apple в 2020 году, а второй появился в 2022 году. Дата премьеры третьего сезона пока не установлена.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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