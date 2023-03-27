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Киноафиша Новости Сериал «Ты» завершится пятым сезоном

Сериал «Ты» завершится пятым сезоном

27 марта 2023 12:11
Сериал «Ты» завершится пятым сезоном

Также из проекта выбыла постоянный шоураннер.

Влюбчивый серийный убийца с золотым сердцем Джо Голдберг в скором времени попрощается со зрителями. Согласно Variety, потоковый сервис Netflix официально продлил романтический триллер с Пенном Бэджли «Ты» на пятый сезон и именно он станет для сериала по книжной серии Кэролайн Кепнес финальным.

Вместе с этим стало известно о кадровых перестановках. Шоураннер предыдущих сезонов Сера Гэмбл оставила свою должность ради других проектов, а ее место заняли исполнительные продюсеры Майкл Фоли и Джастин В. Ло. Последние работают в команде сериала со второго сезона. Ниже приведено официальное заявление Гэмбл:

«Так как я освобождаю должность шоураннера, чтобы сосредоточиться на других проектах, хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить Грега Берланти, Кэролайн Кепнес, моих друзей из Berlanti Productions и Alloy Entertainment, а также верных партнеров из Warner Bros. и Netflix. Создавать шоу вместе с нашими сценаристами, продюсерами, режиссерами, актерским составом и съемочной группой было для меня настоящей честью. К тому же, очень весело. Мне повезло поработать с таким одаренным и вдумчивым художником, как Пенн Бэджли. Горжусь достигнутым результатом и с уважением передаю эстафету».

По словам Грега Берланти и Сары Шехтер, пять сезонов — это как раз изначальный план, поэтому завершение сериала продиктовано исключительно творческими соображениями. Действие заключительных эпизодов развернется в Нью-Йорке, где и началась история.

Премьера на Netflix состоится в 2024 году.

Фото: Netlfix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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