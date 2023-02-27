Сериал «Наследники» завершится четвертым сезоном

Создатель популярного драматического сериала «Наследники» Джесси Армстронг объявил о том, что шоу завершится четвертым сезоном. В новом интервью журналу New Yorker шоураннер подтвердил ранние слухи о том, что предстоящие серии станут для проекта финальными:

«Я немного нервничаю, говоря об этом, потому что раньше возможность завершения сериала была лишь теоретической. И я сам пытался сохранять ее теоретической по целому ряду причин. Главная из них заключалась в том, что мне действительно было легче не принимать решения об окончании проекта как можно дольше. Но само название «Наследники» обещает зрителям определенный финал. И я никогда не думал, что это сериал будет выходить вечно».

Армстронг добавил, что испытывает «противоречивые чувства» по поводу окончания «Наследников»:

«Мне грустно. У меня есть ощущение, что что-то прекрасное ушло навсегда. Наверное, такие чувства испытывал каждый человек, который работал над хорошим проектом. Я думаю, что в скором будущем мне станет немного одиноко. Я буду бродить по улицам Лондона в унынии и думать о том, стоило ли на самом деле завершать сериал. А потом начну звонить всем с идеей сделать его перезапуск».

Вместе с тем The Guardian сообщает о том, что Армстронг рассматривает возможность создания спин-оффа «Наследников». Согласно этой информации, потенциальное ответвление может быть посвящено одному из центральных персонажей оригинального сериала или исследовать одну из представленных в шоу тем.

Несмотря на то, что HBO еще не подтвердил и не опроверг возможность появления спин-оффа «Наследников», глава телеканала Кейси Блойс в интервью тому же New Yorker отметил, что не считает эту идею перспективной:

«Мне не кажется, что концепция «Наследников» предполагает, что мы можем сделать сериал о каком-то одном отдельном персонаже или что-то в этом роде».

Премьера четвертого сезона «Наследников» состоится 26 марта.