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Киноафиша Новости Сериал «Букины» может обойтись без Лены Полено и Толика

Сериал «Букины» может обойтись без Лены Полено и Толика

7 июля 2023 11:53
Сериал «Букины» может обойтись без Лены Полено и Толика

Исполнители ролей заявили, что ничего не знают о готовящемся продолжении.

Юлия Захарова может не вернуться к роли Лены Полено в будущем сиквеле ситкома «Счастливы вместе» под названием «Букины». Актриса узнала об анонсе нового сериала от друзей и по поводу ее участия в шоу с ней до сих пор никто не связывался:

«Да, мне пока не звонили, но я сейчас еще не очень в зоне доступа».

Захарова также подчеркнула, что «очень соскучилась» по своим коллегам из «Счастливых вместе» и была бы рада вновь сыграть Лену.

Подобным комментарием поделился и Павел Савинков, исполнявший в оригинальном сериале роль мужа Лены, Анатолия Полено. В новом интервью для Mash он сказал, что ничего не знает о «Букиных»:

«Я только вот от вас услышал, что что-то затевается, а что конкретно, не знаю. Поэтому ничего не могу об этом сказать».

Примечательно, что в 2021 году Савинков заявил, что относится к потенциальному продолжению «Счастливы вместе» достаточно скептически. Актер обосновал свою позицию тем, что перезапуски популярных сериалов зачастую оказываются провальными:

«Были случаи, когда популярные в прошлом истории перезапускали и это не вызывало ничего, кроме грусти».

Ранее телеканал ТНТ объявил о том, что все актеры, игравшие членов семейства Букиных, вернуться к своим ролям в сиквеле.

Фото: ТНТ
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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