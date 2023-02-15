Съемочной команде «Одних из нас» было запрещено использовать слово «зомби»

Съемочной команде постапокалиптического сериала «Одни из нас» было запрещено произносить слово «зомби» на съемочной площадке. Об этом рассказал оператор проекта Эбен Болтер в новом интервью для издания The Credits:

«Нам не разрешалось произносить слово «зомби» на съемочной площадке. Его произношение практически приравняли к ругательству. Мы называли монстров зараженными [infected]. «Одни из нас» — это действительно не шоу о зомби. Конечно, в сериале есть соответствующее напряжение и скримеры, но он в первую очередь посвящен персонажам. Зараженные — это всего лишь одно из препятствий, которые им приходится преодолеть на своем пути. Это не клишированное кино о зомби-апокалипсисе и тем более не вылизанный голливудский блокбастер, в котором из каждого крупного плана можно сделать постер. Это мир органичного кинематографического натурализма, который вы можете просто ощущать».

В мире сериала население Земли было почти полностью уничтожено особым видом грибка, способным брать под контроль мозг человека. Хотя представленные в сериале зараженные люди по своему поведению похожи на зомби, они очень отличаются от типичного образа живых мертвецов внешне: их тела полностью покрыты грибовидными наростами, которые со временем лишают своих жертв зрения, но обеспечивают их мощной броней. Герои шоу называют зараженных «щелкунами» или «топляками» в зависимости от стадии распространения инфекции.

Премьера следующей шестой серии «Одних из нас» состоится 19 февраля.