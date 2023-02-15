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Киноафиша Новости Съемочной команде «Одних из нас» было запрещено использовать слово «зомби»

Съемочной команде «Одних из нас» было запрещено использовать слово «зомби»

15 февраля 2023 13:31
Съемочной команде «Одних из нас» было запрещено использовать слово «зомби»

Таким образом создатели хотели подчеркнуть, что их сериал — не очередной клишированный проект о живых мертвецах.

Съемочной команде постапокалиптического сериала «Одни из нас» было запрещено произносить слово «зомби» на съемочной площадке. Об этом рассказал оператор проекта Эбен Болтер в новом интервью для издания The Credits:

«Нам не разрешалось произносить слово «зомби» на съемочной площадке. Его произношение практически приравняли к ругательству. Мы называли монстров зараженными [infected]. «Одни из нас» — это действительно не шоу о зомби. Конечно, в сериале есть соответствующее напряжение и скримеры, но он в первую очередь посвящен персонажам. Зараженные — это всего лишь одно из препятствий, которые им приходится преодолеть на своем пути. Это не клишированное кино о зомби-апокалипсисе и тем более не вылизанный голливудский блокбастер, в котором из каждого крупного плана можно сделать постер. Это мир органичного кинематографического натурализма, который вы можете просто ощущать».

В мире сериала население Земли было почти полностью уничтожено особым видом грибка, способным брать под контроль мозг человека. Хотя представленные в сериале зараженные люди по своему поведению похожи на зомби, они очень отличаются от типичного образа живых мертвецов внешне: их тела полностью покрыты грибовидными наростами, которые со временем лишают своих жертв зрения, но обеспечивают их мощной броней. Герои шоу называют зараженных «щелкунами» или «топляками» в зависимости от стадии распространения инфекции.

Премьера следующей шестой серии «Одних из нас» состоится 19 февраля.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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