Съемки печально известного вестерна «Раст» возобновятся весной

Продюсеры инди-вестерна «Раст» объявили о готовности продолжить съемки фильма. Производство картины было остановлено в октябре 2021 года, когда исполнитель главной роли Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуса.

Возобновление съемок намечено на весну этого года. Создатели фильма смогли найти оператора, согласившегося занять место Хатчинс, — им стала Бьянка Клайн, ранее работавшая над «Марселем, ракушкой в ботинках». К проекту также присоединился продюсер Грант Хилл, принимавший участие в создании таких культовых фильмов, как «Матрица» и «Тонкая красная линия», а Соуса, полностью восстановившийся после ранения, вновь вернется к исполнению режиссерских обязанностей. По словам последнего, продолжение съемок «Раста» в первую очередь направлено на то, чтобы почтить память Хатчинс:

«Хотя это и горько, я благодарен блестящим и целеустремленным специалистам, присоединившимся к старой съемочной группе, за стремление завершить то, что мы с Галиной начали. Все мои усилия будут направлены на то, чтобы почтить ее наследие. Для меня большая честь довести это дело до конца от ее имени».

Кроме того, создатели «Раста» пообещали выпустить документальный фильм, посвященный завершению работы над вестерном, а также жизни и творчеству покойной Хатчинс. Продюсеры отметили, что будущая лента будет создана с «полного одобрения» мужа Галины. По соглашению с авторами картины, он и сын пары получат страховую выплату и часть прибыли от фильма. Вместе с тем родители и сестра Хатчинс все еще выдвигают обвинения против команды «Раста».

Алек Болдуин по-прежнему исполняет в фильме главную роль, несмотря на то, что в настоящий момент является обвиняемым по делу о непредумышленном убийстве Хатчинс. Он и специалист по оружию Ханна Гутьеррес Рид, работавшая с оружейным реквизитом на съемках, предстанут перед судом на следующей неделе.

Производство ленты будет завершено в соответствии с профсоюзными соглашениями и под наблюдением двух новых сотрудников службы безопасности. На площадке также более не будет использоваться огнестрельное оружие.