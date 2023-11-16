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Киноафиша Новости Рокки и Джинджер спасают дочь в трейлере «Побега из курятника 2»

Рокки и Джинджер спасают дочь в трейлере «Побега из курятника 2»

16 ноября 2023 11:02
Рокки и Джинджер спасают дочь в трейлере «Побега из курятника 2»

Миссис Твиди собирается отомстить.

Стрим-сервис Netflix выпустил новый трейлер анимационной картины «Побег из курятника 2». Спустя 23 года после выхода оригинального мультика команда кур готова пережить новое приключение, которое станем самым масштабным в их жизни. На этот раз им предстоит не сбегать с куриной фермы, а спасать своих сородичей, которые попали на высокотехнологичный завод по производству наггетсов.

В свежем трейлере показана причина, по которой Рокки и Джинджер решают пойти на большой риск и проникнуть на птицефабрику, представляющую собой неприступную крепость. Дело в том, что туда попала их сбежавшая из дома бунтующая дочь Молли. Сначала Молли кажется, что она оказалась на спа-курорте для куриц, однако затем выясняется страшная правда об этом жутком месте. Рокки и Джинджер срочно собирают своих друзей, чтобы провернуть опасную спасательную миссию.

«Побег из курятника 2» станет первым фильмом французской студии Aardman после пандемии. Также компания, ныне принадлежащая Netflix, готовит сиквел «Уоллеса и Громита».

Режиссером «Побега из курятника 2» выступает Сэм Фелл («Смывайся», «Приключения Десперо»). Премьера мультфильма состоится на стриминге 15 декабря.

Фото: Netlfix
Елена Королева
Елена Королева
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