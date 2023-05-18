Роберт Дауни — младший модифицирует автомобили в трейлере сериала Downey’s Dream Cars

Стриминговый сервис Max представил трейлер документального сериала Downey’s Dream Cars («Автомобили мечты Дауни»). Ведущим шоу выступает звезда фильмов Marvel Роберт Дауни — младший.

Дауни известен своей страстью к винтажным автомобилям: актер увлекся коллекционированием машин много лет назад и на данный момент располагает солидным автопарком. Он также тратит много сил и средств на борьбу с изменением климата, угрожающим уничтожить нашу планету. В новом сериале Дауни решил неожиданным образом совместить эти два важных аспекта своих жизни, подарив своим автомобилям вторую жизнь. Он собрал команду профессиональных механиков, перед которой была поставлена непростая задача — сделать старые машины быстрее, мощнее и, что самое главное, безопаснее для окружающей среды, при этом сохранив их неповторимый дух. Пытаясь объединить прошлое и будущее, Дауни и его группе приходится столкнуться со множеством трудностей, требующих поиска неожиданных творческих решений и внедрения дерзких инноваций.

Проектом занимаются компания Matador Content и студия Team Downey, основанная Дауни-младшим и его женой Сьюзан. В число исполнительных продюсеров сериала входят Джей Петерсон («Билли Айлиш: Слегка размытый мир»), Тодд Любин («Что бы сделал Дипло?»), Кайл Уиллер («Быстрые и громкие») и другие.

Премьера Downey’s Dream Cars состоится на Max 22 июня.