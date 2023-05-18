Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беглец" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Роберт Дауни — младший модифицирует автомобили в трейлере сериала Downey’s Dream Cars

Роберт Дауни — младший модифицирует автомобили в трейлере сериала Downey’s Dream Cars

18 мая 2023 15:38
Роберт Дауни — младший модифицирует автомобили в трейлере сериала Downey’s Dream Cars

Шоу о попытках сделать старые машины безвредными для окружающей среды выйдет в следующем месяце.

Стриминговый сервис Max представил трейлер документального сериала Downey’s Dream Cars («Автомобили мечты Дауни»). Ведущим шоу выступает звезда фильмов Marvel Роберт Дауни — младший.

Дауни известен своей страстью к винтажным автомобилям: актер увлекся коллекционированием машин много лет назад и на данный момент располагает солидным автопарком. Он также тратит много сил и средств на борьбу с изменением климата, угрожающим уничтожить нашу планету. В новом сериале Дауни решил неожиданным образом совместить эти два важных аспекта своих жизни, подарив своим автомобилям вторую жизнь. Он собрал команду профессиональных механиков, перед которой была поставлена непростая задача — сделать старые машины быстрее, мощнее и, что самое главное, безопаснее для окружающей среды, при этом сохранив их неповторимый дух. Пытаясь объединить прошлое и будущее, Дауни и его группе приходится столкнуться со множеством трудностей, требующих поиска неожиданных творческих решений и внедрения дерзких инноваций.

Проектом занимаются компания Matador Content и студия Team Downey, основанная Дауни-младшим и его женой Сьюзан. В число исполнительных продюсеров сериала входят Джей Петерсон («Билли Айлиш: Слегка размытый мир»), Тодд Любин («Что бы сделал Дипло?»), Кайл Уиллер («Быстрые и громкие») и другие.

Премьера Downey’s Dream Cars состоится на Max 22 июня.

Фото: Max
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Джон Дэвид Вашингтон воюет с ИИ в трейлере фантастического фильма «Создатель» Джон Дэвид Вашингтон воюет с ИИ в трейлере фантастического фильма «Создатель» Читать далее 18 мая 2023
Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Читать далее 17 мая 2023
Критики приняли «Форсаж 10» без особого энтузиазма Критики приняли «Форсаж 10» без особого энтузиазма Читать далее 18 мая 2023
Алчные «волки» покушаются на богатства индейцев в первом трейлере «Убийц цветочной луны» Алчные «волки» покушаются на богатства индейцев в первом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 18 мая 2023
Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 17 мая 2023
Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Читать далее 17 мая 2023
Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Читать далее 17 мая 2023
Удовлетворительный, но не идеальный финал: появились первые отзывы об «Индиане Джонсе 5» Удовлетворительный, но не идеальный финал: появились первые отзывы об «Индиане Джонсе 5» Читать далее 19 мая 2023
COVID поражает Россию в трейлере пандемийной драмы «Дыхание» COVID поражает Россию в трейлере пандемийной драмы «Дыхание» Читать далее 16 мая 2023
«Форсаж 10»: что показали в сцене после титров «Форсаж 10»: что показали в сцене после титров Читать далее 19 мая 2023
Related video