Режиссер «Мира Юрского периода» Колин Треворроу снимет фильм о легендарной Атлантиде

Режиссер «Мира Юрского периода» Колин Треворроу уже давно работает над загадочным фильмом про Атлантиду, а теперь к проекту подключился новый сценарист. Согласно The Hollywood Reporter, разработкой драматургии вместе с Треворроу будет заниматься Чармэйн Де Грейт — соавтор и исполнительный продюсер суперхита HBO «Дом Дракона». Для Де Грейт «Атлантида» станет первым полнометражным проектом. Ранее она хорошо себя проявила в работе над шоу Amazon «Дейзи Джонс и The Six» и сериалом Disney+ «Звездные войны: Аколит».

Изначально прокатом будущей ленты должна была заниматься студия Universal Pictures, но в итоге она отказалась, и материал оперативно перекупила компания Skydance, официально заключив с Треворроу контракт на режиссуру и продюсирование.

Предыдущий вариант сценария, созданный еще при Universal, написал Данте Харпер («Чужой: Завет»), однако Де Грейт и Треворроу переработают материал. О сюжете пока информации нет, но по жанру это будет приключенческое фэнтези о невероятно развитой цивилизации, по неизвестной причине ушедшей на морское дно вместе со своим уникальным континентом. Ожидается, что в картине раскроют причину катастрофы.