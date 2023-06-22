Режиссер Чад Стахелски выпустит режиссерскую версию «Джона Уика 4»

Чад Стахелски подтвердил информацию о том, что разрабатывает режиссерскую версию своего боевика «Джон Уик 4». В новом интервью для ComicBookMovie.com режиссер сказал:

«Да, я работаю над режиссерской версией, расширенной версией фильма. Она почти закончена. Мы вернули в картину примерно 10–15 минут вырезанного материала».

Продолжительность театральной версии «Джона Уика 4» составляет 2 часа 49 минут. Ранее Стахелски признался, что изначально картина длилась 3 часа 45 минут.

Постановщик пообещал, что зрителей ждет возвращение множества сцен и целого персонажа:

«Мы вырезали значительную часть сцен в Берлине, целого персонажа по имени Фрау, у которого есть забавный эпизод с Джоном, и еще одну сцену с ним и Трекером, а также несколько маленьких экшен-эпизодов, которые были возвращены на свои места».

Стахелски пояснил, что весь упомянутый материал был вырезан из театральной версии, чтобы не сбивать темп картины:

«Да, всегда находятся сцены, которые мы убираем потому, что они не соответствуют ритму фильма. Я думаю, что весь отснятый нами материал качественный, мне нравится эта хореография, мне нравятся эти персонажи. Просто некоторые эпизоды не вписываются в общую картину, они меняют темп фильма. Я никогда не думал, что смогу выпустить 2,5-часовую картину, которая будет ощущаться медленной. Мне кажется, такой большой хронометраж сошел нам с рук, потому что в фильме чувствуется драйв».

Дата выхода режиссерской версии «Джона Уика 4» пока неизвестна.