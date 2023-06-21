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Киноафиша Новости Райан Мерфи покидает Netflix и договаривается о переходе в Disney

Райан Мерфи покидает Netflix и договаривается о переходе в Disney

21 июня 2023 13:56
Райан Мерфи покидает Netflix и договаривается о переходе в Disney

Продюсер планирует воссоединиться со старыми коллегами со студии 20th Century Fox.

По информации The Hollywood Reporter, Райан Мерфи покинет Netflix по окончании пятилетнего контракта со стриминговым сервисом. После этого кинематографист планирует заключить договор с компанией Disney, тем самым воссоединившись со своими давним коллегами Дэной Уолден и Джоном Ландграфом.

Мерфи, возглавляющий телеканал FX Ландграф и Уолден, ныне являющаяся сопредседателем Disney Entertainment, сотрудничали во времена совместной работы на студии 20th Century Fox. Мерфи покинул компанию в 2018 году, когда Netflix предложил ему контракт на $300 млн. Привлечение такого крупного продюсера было воспринято как безусловная победа сервиса, однако работа кинематографиста на новом месте заладилась далеко не сразу: его сериалы «Голливуд» и «Холстон» не снискали большой любви у публики. Только в 2022 году Мерфи смог обеспечить Netflix двумя прорывными проектами, выпустив популярные шоу «Монстр: История Джеффри Дамера» и «Хранитель».

В это же время Мерфи продолжал сотрудничать с 20th Century Fox, возглавляя производство хоррор-антологии «Американская история ужасов» и боевика «911: Одинокая звезда». Инсайдеры не раз сообщали, что это обстоятельство сильно досаждало руководству Netflix, разочарованному многочисленными неудачами Мерфи. Отношения продюсера и боссов сервиса были окончательно испорчены летом 2021 года, когда Мерфи объявил о том, что выступит продюсером спин-оффов American Sports Story («Американская история спорта») и American Love Story («Американская история любви»).

Теперь же, по иронии судьбы, Мерфи уйдет из Netflix и вернется к старым коллегам. Условия его новой сделки не разглашаются. Представители Disney отказались комментировать эти сведения.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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