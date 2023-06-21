Райан Мерфи покидает Netflix и договаривается о переходе в Disney

По информации The Hollywood Reporter, Райан Мерфи покинет Netflix по окончании пятилетнего контракта со стриминговым сервисом. После этого кинематографист планирует заключить договор с компанией Disney, тем самым воссоединившись со своими давним коллегами Дэной Уолден и Джоном Ландграфом.

Мерфи, возглавляющий телеканал FX Ландграф и Уолден, ныне являющаяся сопредседателем Disney Entertainment, сотрудничали во времена совместной работы на студии 20th Century Fox. Мерфи покинул компанию в 2018 году, когда Netflix предложил ему контракт на $300 млн. Привлечение такого крупного продюсера было воспринято как безусловная победа сервиса, однако работа кинематографиста на новом месте заладилась далеко не сразу: его сериалы «Голливуд» и «Холстон» не снискали большой любви у публики. Только в 2022 году Мерфи смог обеспечить Netflix двумя прорывными проектами, выпустив популярные шоу «Монстр: История Джеффри Дамера» и «Хранитель».

В это же время Мерфи продолжал сотрудничать с 20th Century Fox, возглавляя производство хоррор-антологии «Американская история ужасов» и боевика «911: Одинокая звезда». Инсайдеры не раз сообщали, что это обстоятельство сильно досаждало руководству Netflix, разочарованному многочисленными неудачами Мерфи. Отношения продюсера и боссов сервиса были окончательно испорчены летом 2021 года, когда Мерфи объявил о том, что выступит продюсером спин-оффов American Sports Story («Американская история спорта») и American Love Story («Американская история любви»).

Теперь же, по иронии судьбы, Мерфи уйдет из Netflix и вернется к старым коллегам. Условия его новой сделки не разглашаются. Представители Disney отказались комментировать эти сведения.