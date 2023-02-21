Рами Малек сыграет в триллере от режиссера сериала «Медленные лошади»

Как сообщает Deadline, режиссер Джеймс Хоуз выступит постановщиком триллера от Apple TV+ под названием Amateur («Любитель»).

Проект разрабатывается совместно со студией 20th Century. Главную роль в нем исполнит обладатель «Оскара» Рами Малек, наиболее известный по картине «Богемская рапсодия» и сериалу «Мистер Робот». Он также выступит исполнительным продюсером картины. Сценарий написал Гэри Спинелли, создатель боевика «Сделано в Америке».

В центре сюжета — криптограф ЦРУ (Малек), жена которого погибает в результате теракта в Лондоне. Герой требует, чтобы его начальство открыло охоту на виновников трагедии, но те отказываются это делать из-за противоречивых внутренних приоритетов. Тогда криптограф начинает шантажировать чиновников и вынуждает их отправить его на специальное обучение, после прохождения которого он сможет в одиночку отправиться на охоту за террористами.

Ранее Хоуз снял для Apple TV+ шпионский сериал «Медленные лошади» с Гари Олдманом в главной роли. Также на счету режиссера такие шоу, как «Воспитанные волками» и «Сквозь снег».