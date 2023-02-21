Рами Малек сыграет в триллере от режиссера сериала «Медленные лошади»
Оскароносный актер сыграет криптографа ЦРУ, который стремится отомстить террористам за смерть своей жены.
Как сообщает Deadline, режиссер Джеймс Хоуз выступит постановщиком триллера от Apple TV+ под названием Amateur («Любитель»).
Проект разрабатывается совместно со студией 20th Century. Главную роль в нем исполнит обладатель «Оскара» Рами Малек, наиболее известный по картине «Богемская рапсодия» и сериалу «Мистер Робот». Он также выступит исполнительным продюсером картины. Сценарий написал Гэри Спинелли, создатель боевика «Сделано в Америке».
В центре сюжета — криптограф ЦРУ (Малек), жена которого погибает в результате теракта в Лондоне. Герой требует, чтобы его начальство открыло охоту на виновников трагедии, но те отказываются это делать из-за противоречивых внутренних приоритетов. Тогда криптограф начинает шантажировать чиновников и вынуждает их отправить его на специальное обучение, после прохождения которого он сможет в одиночку отправиться на охоту за террористами.
Ранее Хоуз снял для Apple TV+ шпионский сериал «Медленные лошади» с Гари Олдманом в главной роли. Также на счету режиссера такие шоу, как «Воспитанные волками» и «Сквозь снег».