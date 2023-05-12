Работяга пытается покорить сердце вредной телезвезды в трейлере сериала «Куплю актрису»

Онлайн-кинотеатр START представил трейлер многосерийной романтической комедии «Куплю актрису» об обыкновенном работяге, который мечтает завоевать расположение заносчивой телезвезды. Ведущие роли в шоу сыграли Николай Шрайбер и Анна Антонова.

В центре сюжета окажется бывший профессиональный пилот Григорий (Шрайбер), работающий охранником в телецентре. Перед глазами мужчины ежедневно мелькают люди, воплощающие слава и успех, но сам он после смен возвращается в свою комнату в общежитии. Среди всех звезд, которых он встречает и провожает, есть одна особенная — актриса из сериала «Ангел в белом халате» Ирина Синицина (Антонова). Григорий испытывает к ней искренние и светлые чувства, однако экранный образ знаменитости заметно отличается от ее реального характера, который далеко не ангельский. Однажды из-за своих скверных поступков Ирина теряет буквально всё. Григорий видит в этом отличный шанс и предпринимает попытки покорить сердце вредной актрисы.

Режиссером шоу выступил Илья Силаев («Сестры», «ИП Пирогова»). В остальной исполнительский ансамбль вошли Михаил Тарабукин, Анна Котова, Светлана Камынина и Максим Лагашкин. Конкретная дата премьеры пока не оглашена, но предполагается, что релиз состоится позднее в этом году.