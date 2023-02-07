Появился первый кадр с Кристиной Риччи из научно-фантастического фильма «Дрезденское солнце»

В фильме также снялись звезды «Мира Дикого Запада» и «Красоты по-американски».

Кинокомпания VMI Worldwide опубликовала первый кадр из научно-фантастического боевика The Dresden Sun («Дрезденское солнце»). Центральные роли в фильме сыграли Кристина Риччи («Уэнсдэй»), Мена Сувари («Красота по-американски»), Лайнас Роуч («Мой полицейский»), Стивен Огг («Мир Дикого Запада») и Саманта Уин («Лига справедливости Зака Снайдера»).

По сюжету, блестящий и принципиальный наемник (Огг), страдающий от призраков прошлого, получает инсайдерскую наводку для кражи ценного груза под названием «Сфера» у компании Peredor Corporation и доктора Дрезден (Риччи). Однако казавшийся идеальным план ограбления идет наперекосяк. На первом опубликованном изображении запечатлена героиня Риччи в окружении футуристичных декораций.

Продюсерами картины выступают представители студии Archetype Pictures Тайлер Локами и Майкл Райан. Последний также выступает режиссером и сценаристом ленты. Райан описывает картину как многогранную философскую историю о мире будущего:

«Дрезденское солнце» — это аллегорическая история, которая вдохновит зрителей поразмышлять над различными идеями и концепциями, начиная от корпоратократии и межпространственной реальности, и заканчивая горем, задержкой в развитии и отступничеством».

В настоящее время проект находится на стадии постпроизводства. VMI Worldwide уже начала поиск дистрибьюторов для проката картины.