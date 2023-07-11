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Киноафиша Новости Появились первые кадры из хоррор-переосмысления «Золушки»

Появились первые кадры из хоррор-переосмысления «Золушки»

11 июля 2023 14:47
Появились первые кадры из хоррор-переосмысления «Золушки»

Главная героиня в полной мере демонстрирует свою неумолимую жажду крови.

Кинокомпания ITN Studios опубликовала первые кадры из предстоящего фильма ужасов Cinderella’s Curse («Проклятие Золушки»). Данная картина является хоррор-переосмыслением классической сказки «Золушка».

Детали сюжета пока неизвестны, но режиссер и продюсер проекта Луиза Уоррен («Зубная фея») уверяет, что зрителей ждет по-настоящему уникальное зрелище:

«Это невероятно уникальное воплощение Золушки, которую мы все любим и знаем. Она совершит несколько поистине ужасающих убийств. Я думаю, что любители кровавых фильмов получат удовольствие от моего мрачного переосмысления».

Появились первые кадры из хоррор-переосмысления «Золушки»

На трех новых кадрах показана главная героиня фильма в исполнении Келли Райан Сэнсон. На первом изображении лицо и светлые волосы Золушки забрызганы кровью, которая, скорее всего, принадлежит одной из ее несчастных жертв. На втором кадре она носит ужасающую белую маску, вновь покрытую чьей-то кровью. На третьем изображении Золушка в ужасе смотрит на что-то, находящееся за кадром.

Появились первые кадры из хоррор-переосмысления «Золушки»

Появились первые кадры из хоррор-переосмысления «Золушки»

Помимо Сэнсон, в фильме играют Крисси Ванна, Даниэль Скотт и другие актеры. Сценарий написал Харрисон Боксли («Пасхальная резня 2»). Съемки картины в настоящее время проходят в Великобритании.

Примечательно, что ранее ITN Studios занималась дистрибуцией нашумевшего фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед», также являющегося хоррор-переосмыслением классической сказки. Лента заработала около $5 млн в мировом прокате при бюджете в $100 тыс., но получила крайне негативные отзывы от зрителей и критиков.

Фото: ChampDog Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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