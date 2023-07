Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7»

В сети появились рецензии на шпионский боевик «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Подавляющее большинство критиков остались в восторге от картины, называя ее одной из лучших частей знаменитой экшен-франшизы.

Обозреватель The Atlantic Дэвид Симс написал:

Автор RogerEbert.com Брайан Таллерико заявил, что большая продолжительность картины (2 часа 43 минуты) практически не ощущается при просмотре:

Тодд Маккарти из Deadline отметил, что седьмая картина серии «Миссия: невыполнима» вывела жанр боевика на новый уровень:

Джордан Хоффман из The Messenger написал, что экшен в ленте не останавливается ни на секунду:

Брайан Труитт из USA Today похвалил фильм за раскрытие актуальной темы о противостоянии людей и технологий:

На данный момент средний рейтинг «свежести» картины на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 98%. На Metacritic фильм получил 82 балла из 100.

Что касается оценок авторитетных журналов, то The Telegraph и The Guardian выставили фильму высочайшую оценку в 100 баллов из 100, The Wrap поставил ему 92 балла из 100, а Entertainment Weekly — 91 балл из 100.