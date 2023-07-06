Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7»

В сети появились рецензии на шпионский боевик «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Подавляющее большинство критиков остались в восторге от картины, называя ее одной из лучших частей знаменитой экшен-франшизы.

Обозреватель The Atlantic Дэвид Симс написал:

«Это достойная часть лучшей из ныне существующих американских франшиз, в которой искренний абсурд сосуществует с жизнеподобием и торжеством убедительности».

Автор RogerEbert.com Брайан Таллерико заявил, что большая продолжительность картины (2 часа 43 минуты) практически не ощущается при просмотре:

«Новая «Миссия: невыполнима» просто невероятно увлекательна. Ее просмотр ощущается в половину короче реальной продолжительности и радует огромным количеством запоминающихся экшен-сцен, которых хватило бы на несколько отдельных франшиз».

Тодд Маккарти из Deadline отметил, что седьмая картина серии «Миссия: невыполнима» вывела жанр боевика на новый уровень:

«Это серьезный, остроумный, первоклассный экшен-фильм даже по самым строгим стандартам. Многие фанаты, без сомнения, проведут не один вечер за его просмотром в ожидании премьеры второй части, которая состоится через год. Ничего лучше жанр голливудского боевика на сегодняшний день предложить не может».

Джордан Хоффман из The Messenger написал, что экшен в ленте не останавливается ни на секунду:

«Действие разворачивается со скоростью звука, переключаясь с одной потрясающей и напряженной сцены на другую».

Брайан Труитт из USA Today похвалил фильм за раскрытие актуальной темы о противостоянии людей и технологий:

«Если вы решитесь взяться за эту «Миссию: невыполнима» — а какой фанат боевиков или Тома Круза может отказаться от такого фильма — вас ждет первая половина эпопеи о противостоянии человека и машины, которая не скупится на острые ощущения».

На данный момент средний рейтинг «свежести» картины на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 98%. На Metacritic фильм получил 82 балла из 100.

Что касается оценок авторитетных журналов, то The Telegraph и The Guardian выставили фильму высочайшую оценку в 100 баллов из 100, The Wrap поставил ему 92 балла из 100, а Entertainment Weekly — 91 балл из 100.

Премьера «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» состоится 12 июля.