Подпольный боец завоевывает неприступную девушку в трейлере мелодрамы «Мое прекрасное несчастье»

В основу фильма лег роман о непохожих друг на друга парне и девушке, у которых оказывается много общего.

В сети появился дублированный трейлер комедийной мелодрамы «Мое прекрасное несчастье», который является экранизацией одноименного романа Джейми Макгуайр. Книга была издана на русском языке. Ведущие роли в картине сыграли Дилан Спроус («После. Глава 2») и Вирджиния Гарднер («Вышка»).

В центре сюжета окажется загадочная и недоступная первокурсница по имени Эбби (Гарднер). Главная героиня мечтает убежать от своего прошлого, но судьба сводит ее с обаятельными Трэвисом (Спроус) — романтичным бунтарем и чемпионом подпольных боев без правил. Парень воплощает в себе абсолютно все, от чего девушке стоит держаться подальше. В попытках подступиться к ней, Трэвис постоянно терпит неудачи, в результате чего он предлагает Эбби пари — в случае его победы на ринге, она будет жить с ним месяц в его квартире. В ходе знакомства оба понимают, что у них гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд, однако тайны Эбби могут помешать их союзу.

Также в фильме снялись Остин Норт, Либэ Барер, Нил Бишоп, Микки Дартфорд, Джек Хескет, Деклан Майкл Лэйрд, Тревор Ван Уден и Брайан Остин Грин. Режиссером и сценаристом выступает Роджер Камбл («Жестокие игры»).

Прокатная компания «Вольга» выпустит фильм в российские кинотеатры 6 апреля.