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Киноафиша Новости Пенн Бэджли хотел бы, чтобы сериал «Ты» завершился пятым сезоном

Пенн Бэджли хотел бы, чтобы сериал «Ты» завершился пятым сезоном

13 марта 2023 15:51
Пенн Бэджли хотел бы, чтобы сериал «Ты» завершился пятым сезоном

Осторожно, новость содержит спойлеры!

Пенн Бэджли надеется, что сериал «Ты» получит еще один сезон, который станет заключительным. Об этом актер рассказал в новом интервью для IndieWire:

«Мне кажется, что нам нужно сделать еще один сезон. Мне кажется, что Джо должен получить по заслугам. Теперь его падение будет куда более тяжелым, потому что он обрел всю эту власть и богатство. Но, конечно, это решение не зависит от меня. Я не знаю, что будет дальше. Но мне кажется, что мы всегда хотели быть ответственными, особенно учитывая концепцию шоу и суть этого персонажа. Мы не можем просто оставить его, потому что у него все хорошо».

В финале четвертого сезона «Ты» Джо Голдберг (Бэджли) возвращается в Нью-Йорк вместе с миллиардершей и корпоративным рейдером Кейт (Шарлотта Ричи).

Несмотря на свои слова о пятом сезоне, Бэджли считает, что даже финал последних серий можно счесть полноценным завершением истории Джо:

«Мы могли бы оставить все так, как есть сейчас. И это можно было бы назвать удовлетворительным финалом. Но я думаю, что такая концовка выглядит очень антиутопично или пугающе, потому что Джо фактически победил. Мы взяли этого человека и показали, как он вышел победителем. Я не думаю, что это та концовка, которая действительно нужна людям».

В настоящее время «Ты» еще не продлен на пятый сезон. Бэджли добавил, что в потенциальных новых сериях создатели проекта могли бы раскрыть «вторую часть» кульминации истории Джо. Также он сказал, что исполнительный продюсер Грег Берланти уже «предложил» ему вариант финала шоу, который, по его мнению, был бы «блестящим».

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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