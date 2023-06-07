Пак Чхан-ук работает с Netflix над исторической драмой «Война и восстание»

По информации Variety, Netflix нанял корейского режиссера Пак Чхан-ука в качестве продюсера и соавтора сценария будущей исторической драмы War and Revolt («Война и восстание»). Данный проект станет первой совместной работой постановщика и стримингового сервиса, являющегося лидером корейского рынка потоковых платформ.

В центре сюжета — двое друзей детства, загадочный раб Чон Енг (Кан Дон-вон) и его бывший хозяин Чон Ре (Пак Чон-мин) из влиятельной военной семьи династии Чосон. После сдачи военных экзаменов Чон Ре получает назначение на должность личного охранника короля Сонджо (Чха Сын-вон), стремящегося вернуть власть над своим народом. Новая позиция вынуждает его столкнуться с Чон Енгом, который вырос в непревзойденного воина и вознамерился сбросить с себя рабские оковы. Создатели фильма позиционируют его как историю о тяжести выбора между дружбой и долгом.

Постановщиком картины выступает Ким Сан-ман, ранее работавший над боевиком «Полночь FM» и драмой «Тенор». Пак Чхан-ук наиболее известен по фильмам «Решение уйти», «Олдбой» и «Служанка», каждый из которых был удостоен номинации на «Золотую пальмовую ветвь» и другие награды.