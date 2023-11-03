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Киноафиша Новости Новый шедевр Хаяо Миядзаки: вышел дублированный трейлер мультфильма «Мальчик и птица»

Новый шедевр Хаяо Миядзаки: вышел дублированный трейлер мультфильма «Мальчик и птица»

3 ноября 2023 14:17
Новый шедевр Хаяо Миядзаки: вышел дублированный трейлер мультфильма «Мальчик и птица»

До выхода фильма в России осталось чуть больше месяца.

Прокатная компания «Русский репортаж» выпустила локализованный трейлер новой анимационной картины «Мальчик и птица», которая является новой работой классика мирового кино Хаяо Миядзаки. Фильм официально выйдет в российский прокат 7 декабря, причем в кинотеатрах он будет доступен в двух вариантах дубляжа. Над озвучением работали студии CPI Films и «Студийная банда».

Главный герой — 12-летний мальчик по имени Махито, чья мать трагически погибает во время бомбардировок Токио. После этого отец паренька женится на другой женщине и вместе с сыном перебирается жить в деревню. Там Махито встречает говорящую цаплю, которая обещает отвести его в мир, где живые могут встретить мертвых. Мультфильм характеризуют как полуавтобиографическое произведение о жизни, смерти и дружбе.

Критики тепло приняли «Мальчика и птицу». Так, на Rotten Tomatoes критический рейтинг одобрения фильма составляет 98%, тогда как на Metacritic аналогичный показатель равняется 91 баллу из 100. В мировом прокате картина к настоящему моменту собрала $56,5 млн.

Ожидалось, что «Мальчик и птица» станет последним проектом в карьере 82-летнего Миядзаки, но не так давно стало известно, что он уже работает над новым фильмом.

Фото: Ghibli
Елена Королева
Елена Королева
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