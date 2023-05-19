Новый сезон «Футурамы» обрел дату премьеры и первый тизер

Стриминговый сервис Hulu объявил дату выхода и опубликовал первый тизер восьмого сезона анимационного сериала «Футурама». Продолжение культового шоу будет состоять из десяти серий и дебютирует на платформе 24 июля. После премьеры новые эпизоды будут выходить на Hulu еженедельно по понедельникам.

К озвучке центральных героев шоу вернулись Билли Уэст («Разочарование»), Кэти Сагал («Прощай навсегда»), Джон Ди Маджио («Дунканвилль»), Лорен Том («Еще одна настоящая любовь»), Фил ЛаМарр («Звездные войны: Сказания о джедаях») и другие.

Согласно официальному синопсису сезона, зрителей ждет «развязка эпической истории любви Фрая (Уэст) и Лилы (Сагал), обнаружение местонахождения головастиков Кифа (Морис ЛаМарш) и Эми (Том), а также раскрытие тайн, стоящих за пометом Нибблера (Фрэнк Уэлкер) и злым роботом Сантой (Джон Гудман). В то же время в городе вспыхивает новая эпидемия, вынуждающая команду отправиться в миссию по исследованию будущего вакцин, биткойнов, культуры отмены и стриминговых сервисов».

Исполнительными продюсерами новых серий выступают авторы оригинальной «Футурамы» Мэтт Грейнинг и Дэвид И. Коэн. Разработкой проекта занимаются студии Rough Draft Studios и 20th Television Animation.