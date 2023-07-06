Новые приключения медвежат Бриара и Брамбла: почему стоит посмотреть «Побег из страны роботов»

13 июля в российский прокат выйдет семейный мультфильм «Побег из страны роботов». Рассказываем обо всех важнейших деталях этой картины, а также о том, почему не стоит упускать возможность увидеть ее на большом экране.

«Побег из страны роботов» является новой частью длительной китайской франшизы о приключениях братьев-медведей Бриара и Брамбла, основанной на популярном анимационном сериале «Медведи-соседи». На сегодняшний день эта серия состоит из более чем 15 различных проектов, многие из которых снискали любовь у широкой аудитории. Так, зрители очень тепло приняли последнюю на данный момент часть франшизы «Побег из космоса» (2022), выставив ей оценку в 8.2 балла на «Кинопоиске» и 7.3 балла на «Киноафише». По оценке Variety, серия о братьях-медведях «вот уже на протяжении многих лет является крупнейшим анимационным брендом Китая».

Новый фильм посвящен долгожданной встрече Бриара и Брамбла со своей мамой. Много лет назад, когда они были маленькими медвежатами, их родительница пропала, ни оставив ни единого намека на причины своего ухода. И вот однажды во время посещения выставки «Планета роботов» герои встречают незнакомку, поразительно похожую на нее. Братья решают отправиться на поиски правды об исчезновении своей мамы, которые приводят их к удивительным открытиям и схваткам с новыми опасными врагами.

15 июня создатели мультфильма представили его трейлер, явно намекающий на то, что франшиза собирается выйти на новый уровень. Визуальная составляющая картины — от эффектов освещения до текстур предметов — сделала заметный шаг вперед по сравнению с предыдущими частями серии. А качество анимации и постановка боевых сцен, кажется, и вовсе уже ни в чем не уступают лучшим произведениям Голливуда.