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Киноафиша Новости Николас Виндинг Рефн занялся экранизацией серии детских детективов «Великолепная пятерка»

Николас Виндинг Рефн занялся экранизацией серии детских детективов «Великолепная пятерка»

27 июня 2023 14:21
Николас Виндинг Рефн занялся экранизацией серии детских детективов «Великолепная пятерка»

В действующий план входит трилогия.

Создатель «Драйва» и «Неонового демона» Николас Виндинг Рефн взялся за разработку довольно нетипичного для себя проекта. Согласно Deadline, культовый датский режиссер адаптирует для телевидения известную книжную серию «Великолепная пятерка» писательницы Энид Блайтон.

Литературный цикл детских детективов стартовал в 1942 году. В серию входит двадцать один роман. Книги Блайтон по сей день являются одними из наиболее продаваемых. За последние четыре десятилетия они получили две экранизации. Рефн же намерен выпустить три 90-минутных телефильма для британского телевещателя BBC и немецкого канала ZDF.

«Всю свою жизнь я яростно боролся за то, чтобы оставаться внутри ребенком, жаждущим приключений. В рамках переосмысления «Великолепной пятерки» я сохраняю в себе данное чувство, чтобы воплотить эти знаменитые истории в жизнь для новой прогрессивной аудитории, прививая очарование неопределенности и детства нынешнему и будущим поколениям», — заявил режиссер.

Какие именно истории будут экранизированы, пока неизвестно. В первом романе серии — «Тайна острова сокровищ» — речь идет о братьях Джулиане, Дике и их сестре Энни, отправившихся на каникулы к родственникам. Юные исследователи объединяются со своей кузиной Джорджиной и вовлекаются в приключенческую одиссею, наполненную тайнами, опасностями и духом товарищества.

Сейчас BBC и ZDF занимаются продажами на трансляции в других странах. Французским дистрибьютором «Великолепной пятерки» выступит телесеть TF1.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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