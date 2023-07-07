Николас Кейдж получит награду на кинофестивале Fantasia и представит свой новый фильм

В новом десятилетии Николас Кейдж сумел возродить свою карьеру. После длинной череды фильмов низшей категории актер снова вернулся к интересным проектам, благодаря чему его имя вновь привлекает внимание зрительской аудитории. На волне этого нынешним летом Кейджа наградят почетной премией за творческие достижения на ежегодном международном кинофестивале Fantasia, где в основном участвуют фильмы с уклоном в фантастику, фэнтези или хоррор.

27-й смотр пройдет в Монреале с 20 июля по 9 августа. Художественный директор мероприятия Митч Дэвис считает Кейджа одним из наиболее выдающихся актеров поколения, за свою сорокалетнюю голливудскую карьеру сумевшим воплотить множество уникальных персонажей.

В этом году на фестивале Fantasia будут показаны экранизация комикса «Реальные зомби» (реж. Франсуа Симар, Анук Висселль и Йоанн-Карл Висселль), комедия «Бегемот» (реж. Марк Х. Рапапорт), южнокорейская драма «Мисс Апокалипсис» (реж. Лим Сон-э) и триллер «Новая жизнь» (реж. Джон Росман). Также в программу включены инди-проекты «Бугер» (реж. Мэри Даутерман), «Восемь глаз» (реж. Остин Дженнингс), «Луна, небо и ты» (реж. Хей Яу Лин) и другие. Фильмом открытия станет французский триллер об одержимости «Красные комнаты» (реж. Паскаль Планте).

Наконец, в рамках кинофестиваля состоится мировая премьера новой ленты Кейджа — напряженного психологического триллера «Схватка с дьяволом» (реж. Юваль Адлер), где его экранным партнером выступил Юэль Киннаман. Фильм повествует о таксисте, которого берет в заложники эксцентричный вооруженный пассажир. Картина также легально выйдет в российский прокат. Дистрибьютор Global Film выпустит фильм в России 20 июля.