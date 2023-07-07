Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Патхан: Схватка со смертью" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Николас Кейдж получит награду на кинофестивале Fantasia и представит свой новый фильм

Николас Кейдж получит награду на кинофестивале Fantasia и представит свой новый фильм

7 июля 2023 15:48
Николас Кейдж получит награду на кинофестивале Fantasia и представит свой новый фильм

На смотре состоится премьера новой ленты актера «Схватка с дьяволом».

В новом десятилетии Николас Кейдж сумел возродить свою карьеру. После длинной череды фильмов низшей категории актер снова вернулся к интересным проектам, благодаря чему его имя вновь привлекает внимание зрительской аудитории. На волне этого нынешним летом Кейджа наградят почетной премией за творческие достижения на ежегодном международном кинофестивале Fantasia, где в основном участвуют фильмы с уклоном в фантастику, фэнтези или хоррор.

27-й смотр пройдет в Монреале с 20 июля по 9 августа. Художественный директор мероприятия Митч Дэвис считает Кейджа одним из наиболее выдающихся актеров поколения, за свою сорокалетнюю голливудскую карьеру сумевшим воплотить множество уникальных персонажей.

В этом году на фестивале Fantasia будут показаны экранизация комикса «Реальные зомби» (реж. Франсуа Симар, Анук Висселль и Йоанн-Карл Висселль), комедия «Бегемот» (реж. Марк Х. Рапапорт), южнокорейская драма «Мисс Апокалипсис» (реж. Лим Сон-э) и триллер «Новая жизнь» (реж. Джон Росман). Также в программу включены инди-проекты «Бугер» (реж. Мэри Даутерман), «Восемь глаз» (реж. Остин Дженнингс), «Луна, небо и ты» (реж. Хей Яу Лин) и другие. Фильмом открытия станет французский триллер об одержимости «Красные комнаты» (реж. Паскаль Планте).

Наконец, в рамках кинофестиваля состоится мировая премьера новой ленты Кейджа — напряженного психологического триллера «Схватка с дьяволом» (реж. Юваль Адлер), где его экранным партнером выступил Юэль Киннаман. Фильм повествует о таксисте, которого берет в заложники эксцентричный вооруженный пассажир. Картина также легально выйдет в российский прокат. Дистрибьютор Global Film выпустит фильм в России 20 июля.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Читать далее 5 июля 2023
Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Читать далее 6 июля 2023
Что смотреть на выходных: «Стражи Галактики. Часть 3», комедия от Адама Сэндлера и боевик с Адамом Драйвером Что смотреть на выходных: «Стражи Галактики. Часть 3», комедия от Адама Сэндлера и боевик с Адамом Драйвером Читать далее 7 июля 2023
Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 6 июля 2023
Таисса Фармига возвращается во вселенную «Заклятия» в трейлере «Проклятия монахини 2» Таисса Фармига возвращается во вселенную «Заклятия» в трейлере «Проклятия монахини 2» Читать далее 7 июля 2023
Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 5 июля 2023
6 странных профессий в кино, о существовании которых зрители не догадываются 6 странных профессий в кино, о существовании которых зрители не догадываются Читать далее 8 июля 2023
Кингсли Бен-Адир играет легенду регги в трейлере байопика «Боб Марли: Одна любовь» Кингсли Бен-Адир играет легенду регги в трейлере байопика «Боб Марли: Одна любовь» Читать далее 7 июля 2023
Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Читать далее 5 июля 2023
Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Читать далее 6 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше