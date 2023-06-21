Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере»

Российская прокатная компания «Вольга» объявила о выпуске в кинотеатры РФ мелодрамы «До встречи на Венере», ведущие роли в которой сыграли Вирджиния Гарднер («Мое прекрасное несчастье») и Алекс Айоно («Милые обманщицы: Первородный грех»). На отечественных экранах картина появится 20 июля.

В центре сюжета — позитивная молодая девушка Миа (Гарднер), которая всегда находится в движении. Второй ведущий персонаж — парень Кайл (Айоно). Он сильно замкнут в себе и давно не чувствует вкус к жизни. Все кардинально меняется после случайной встречи героев именно в тот момент, когда они оба в этом больше всего нуждаются. Миа намерена отправиться из Америки в Испанию, чтобы найти свою мать, поэтому ей необходим надежный попутчик. Отказов она не принимает, так что компаньоном в этом путешествие для нее становится Кайл. Вместе их ожидает незабываемое приключение, в котором они оба познают любовь и смысл жизни.

Режиссером ленты выступил Хоакин Льямас («Если бы ты…», «Засуха», «Прости за любовь»), сценарий написала Виктория Винуэса. В остальной актерский состав вошли Роб Эстес, Исабель Серрано, Бернард Баллен, Клаудия Элиза Педрика, Алекс Асторт-Фабра, Альберт Грин, Каролина Аллер и Марджори Е. Гланц.