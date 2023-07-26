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Netflix выложил подробности о персонажах «Мятежной луны» Зака Снайдера

26 июля 2023 13:36
Netflix выложил подробности о персонажах «Мятежной луны» Зака Снайдера

Премьера фантастического фильма о противостоянии дерзких повстанцев и могущественного Империума состоится в декабре.
 

Netflix опубликовал описания центральных персонажей будущего фантастического фильма Зака Снайдера «Мятежная луна». Сюжет разворачивается во вселенной, где значительная часть космического пространства была взята под контроль коррумпированным правительском Материнского мира. Однажды оно направляет свою могущественную армию, именуемую Империумом, на захват мирной луны Вельдта. Netflix выложил подробности о персонажах «Мятежной луны» Зака Снайдера Главными героями истории выступают:

  • Кора (София Бутелла) — дезертирка Империума, которая покидает Вельдт, чтобы дать отпор захватчикам;
  • Кай (Чарли Ханнэм) — пилот-наемник, чей грузовой корабль класса Tawau окажется незаменим для миссии Коры;
  • Гуннар (Михаил Хейсман) — фермер Вельда, практически ничего не знающий о галактике, лежащей за пределами его маленького, тихого мира;
  • Генерал Титус (Джимон Хонсу) — закаленный гладиатор, когда-то служивший Империуму;
  • Тарак (Стаз Нэйр) — благородный наемный слуга, обладающий особой связью с летающим существом по имени Бенну;
  • Враг (Пэ Ду-на) — киборг-мечница, которая может владеть оружием из жидкого металла благодаря своим механическим рукам;
  • Кровавый топор (Рэй Фишер) — повстанец, который изводит Империум партизанскими атаками;
  • Милиус (Э. Даффи) — беженка, которая стремится отомстить за свою родную планету, павшую жертвой Материнского мира;
  • Джимми (озвучен Энтони Хопкинсом) — древний робот-рыцарь, некогда защищавший погибшего короля, а ныне посвятивший себя мирной жизни.

Премьера «Мятежной луны» состоится 22 декабря.

Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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