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Киноафиша Новости Netflix представил трейлер документального мини-сериала об Арнольде Шварценеггере

Netflix представил трейлер документального мини-сериала об Арнольде Шварценеггере

11 мая 2023 11:56
Netflix представил трейлер документального мини-сериала об Арнольде Шварценеггере

Премьера шоу о пути актера из маленькой австрийской деревни к мировой славе состоится в июне.

Netflix выпустил трейлер трехсерийного документального сериала «Арнольд», посвященного жизни легендарной кинозвезды, спортсмена и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Шоу повествует о путешествии Шварценеггера из простой австрийской провинции к вершинам мировой славы. В серии интервью актер, его друзья, враги и коллеги в мельчайших подробностях описывают его захватывающую биографию: начиная с дня, когда он впервые поднял гантели, и заканчивая торжественными голливудскими премьерами и годами его губернаторства. Кроме того, герой фильма откровенно рассказывает о радостных и тревожных моментах семейной жизни Шварценеггера.

В новом ролике Шварценеггер делится одним из ключевых секретов всего успеха — методом визуализации цели. По мнению актера, если человек четко представит свою конечную цель, то обязательно сможет ее достичь. Именно этот подход не давал ему опускать руки даже после самых тяжелых провалов и мотивировал всегда двигаться вперед, несмотря ни на что.

Режиссером шоу выступила Лесли Чилкотт, ранее работавшая над документальным сериалом «Helter Skelter: Американский миф», повествующем о печально известном серийном убийце Чарльзе Мэнсоне и его секте «Семья».

«Арнольд» выйдет на Netflix 7 июня.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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